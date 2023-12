Magazín pro České školy v zahraničí (50)

I když magazín bude hlavně o přípravách na Vánoce, vezmeme vás i do školy. A ne do ledajaké, ale do školy, kde se nesoutěží, ani neznámkuje a učí se také třeba i v lese. Vyrazíme za dětmi do muzea nasát pravou vánoční atmosféru. Představíme vám zajímavou adventní hru - za zatoulanými andílky se vydáme do města Nymburk. A na závěr vás provedeme skanzenem ve Vysokém Chlumci, který také ožil předvánoční atmosférou. K vidění tam jsou různí řemeslníci, vánoční zvyky a návštěvníci si tam mohou upéct třeba vánočku.