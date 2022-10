Marta Kubišová slaví jubileum. Rozhlas jí vzdá poctu unikátním koncertem v Lucerně

Marta Kubišová je symbolem Pražského jara i sametové revoluce, kdy zněla její Modlitba pro Martu.

Marta Kubišová | Foto: Adam Kebrt, Český rozhlas

Marta Kubišová nesměla po roce 1968 dvacet let zpívat. Svoji druhou pěveckou kariéru pak ukončila v roce 2017. U příležitosti jubilea se ale teď na pódia několika měst v minulých týdnech vrátila. Místo zpívání však divákům v rámci programu Noc s legendou vyprávěla svůj životní příběh. Komunikovala s hosty i publikem a nevyhýbala se ani choulostivým tématům, jakými byly dva její rozvody, potrat, zdravotní problémy nebo spory s bývalou kolegyní Helenou Vondráčkovou.

Vzpomínky z dětství? Prázdniny u babičky

V jednom z pořadů Českého rozhlasu zavzpomínala na své mládí a prázdniny, které trávila u babičky v Českých Budějovicích.

Foto: Supraphon

"To byly ty nejkrásnější vzpomínky, které mám. Když mi bylo hodně špatně, problémy se srdcem, nebo mi ruplo tlusté střevo, tak jsem si vybavila tu síťovou houpačku, jak se houpám, a nebo jak lezu po třešni s bratrem. Tyto zážitky jsem si musela násilím vybavit, abych se nepoddala té situaci, ve které jsem se ocitla. Mě asi nejvíc duševně vystavěla maminka. Protože jsem viděla, že ona se nebojí žádné práce. Otec byl spíš do přírody. Ale možná mám i tu přírodu po otci. Ani maminka by neublížila žádnému zvířeti."

Časy se změnily i pro Martu Kubišovou

Golden Kids, Helena Vondráčková, Václav Neckář, Marta Kubišová | Foto: Joost Evers / Anefo, Nationaal Archief, CC BY-SA 3.0

Marta Kubišová třikrát vyhrála anketu o nejpopulárnější zpěvačku Zlatý slavík (1966, 1968 a 1969) a získala také zlatou Bratislavskou lyru 1968. Vystoupila mimo jiné v pařížské Olympii, v Cannes na festivalu MIDEM a zahrála si ve filmu svého bývalého manžela Jana Němce Mučedníci lásky nebo v seriálu Píseň pro Rudolfa III. ve kterém zazněla už vzpomínaná Modlitba pro Martu. Po roce 1968 nazpívala píseň Časy se mění.

"Časy se mění jsme dělali společně s Helenou a Vaškem a bylo to pro živý koncert. Teprve potom vzniklo naše trio Golden Kids. Já si myslím, že tam je už ten náboj toho, že tady byli "bratři" ze Sovětského svazu. Bylo to přesně na tom přelomu, kdy se vědělo, že tady s námi zůstanou. To tam je z toho cítit."

Časy se změnily i pro Martu Kubišovou. Někdejší mluvčí Charty 77 se mohla vrátit k vystupování až téměř po 20 letech v listopadu 1989. Poslední studiové album s názvem Soul pak vydala před šesti lety.

U písně Mamá jsem brečela

Magický hlas rebelky | Foto: Kristýna Maková, Radio Prague Int.

O Martě Kubišové vznikl dokument Magický hlas rebelky. A letos 9. června se uskutečnila na nádvoří pražského Muzea Kampa premiéra divadelního recitálu Marta věnovaného letošním 80. narozeninám Kubišové. Mezi přítomnými byla i Kubišová, kterou diváci při jejím příchodu přivítali potleskem vestoje.

Marta Kubišová v posledních letech spolupracovala se zpěvačkou Anetou Langerovou. Obě se spojily při příležitosti muzikálu "Touha jménem Einodis".

"Aneta mě naučila, že nebudu brečet u písně Mamá v tom dokumentu, protože mě zemřela nečekaně v tu dobu maminka. Údajně na chřipku. Stáhl se mi krk a už jsem to nebyla schopná v divadle zazpívat. Aneta mě naučila, abychom si to zazpívaly venku někde v zeleni a ono to šlo. Tak jsem se pak pochlapila, a nechala jsem si dát tu píseň znovu Petrem Maláskem do koncertů, a pak už jsem u toho nebrečela."

Návrat ke zpívání? V žádném případě

Během pořadů Noc s legendou Kubišová vyloučila, že by se vrátila k vystupování. Připomněla, že naposledy zazpívala v pražské Lucerně 16. listopadu 2019, kdy byla hostem programu s názvem Samet 30. I před lety v jednom z rozhovorů pro Český rozhlas řekla, už zpívat nehodlá.

Marta Kubišová | Foto: Michaela Danelová, iROZHLAS.cz

"Maximálně do těch 75, protože jsem začala cítit kolena. Já jsem si na tom jevišti dávala pozor, aby to nebylo vidět. Ale pak už jsem u těch posledních koncertů seděla na barové židličce, a viděla jsem, jak moc mi vadí, že si musíte hlídat bránici, sedět narovnaná. Teď bych asi nedala tón, abych s ním byla spokojená."

Foto: Galén

V těchto dnech vychází publikace Luďka Chocholy 'Marta Kubišová v písních a pořadech', chronologicky sestavený hudební profil, který obsahuje výčet zásadních písní, televizních pořadů a koncertů a je doplněn o citace, hudební zajímavosti, fotografie a další materiály. Kubišová již delší čas pracuje na své autobiografii.