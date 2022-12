Na Božím Daru opět úřaduje Ježíškova pošta, letos je motivem razítka dětský palčák

Že se blíží Vánoce, poznali už i na jedné z nejvýše položených pošt v Česku - v obci Boží dar. Letos tam už po devětadvacáté funguje Ježíškova pošta. Její pracovníci označují vánočním razítkem tisíce dopisů, které tam zájemci přinesli či poslali, a rozesílají je nejen do Česka, ale téměř po celém světě - od Austrálie, přes Indii a Kolumbii po Kanadu.

Foto: Slavomír Kubeš, ČTK

Ježíškova pošta funguje na Božím Daru už od roku 1994. Není ale ohraničena jen adventním obdobím, pohledy, dopisy a přání mohou děti i dospělí posílat poštou nebo osobně vložit do speciální Ježíškovy schránky po celý rok. V prosinci pak tato přání rozešle Ježíškova pošta adresátům.

Razítkovací maraton začíná vždy 1. prosince. Každoročně totiž v Božím Daru ručně orazítkují desetitisíce vánočních zásilek. Rekord byl v roce 2016 - 386 kilogramů.

„Jde o fyzicky náročnou práci. S ohledem na množství několika stovek kilogramů Ježíškovy pošty, které odpovídá zhruba devíti tisícům zásilek, se v razítkování musíme střídat. Snažíme se, aby každý otisk byl perfektní, což u ručního razítka není úplně jednoduché,“ prozradila vedoucí Infocentra Boží Dar Daniela Tautermannová.

Ježíškova pošta je vyhledávaná především dětmi, které si tímto způsobem píší o vánoční dárky. Nejde ale jen o ty hmotné, jako jsou hračky či elektronika, mezi jejich přání patří třeba také láska, štěstí a mír a zdraví pro všechny na celém světě.

Foto: Slavomír Kubeš, ČTK

Ježíškovi píší také zájemci o ježíškovské razítko. Jeho výtvarná podoba je každý rok originální. Letošním motivem je dětský palčák, který má symbolizovat zimní radovánky.

Většina Ježíškovy pošty míří do Česka, dopisy jsou ale – hlavně kvůli originálnímu razítku - adresovány například i do Číny, Indie, Japonska, Malajsie, Austrálie, Kolumbie, na Nový Zéland, na Kubu, na Taiwan, na Rhodos, na Sibiř, do Německa, Slovenska, Kanady nebo Spojených států.

Ježíškova cesta a další zajímavosti

Božím Darem vede i Ježíškova cesta. Stezka, která má kratší a delší okruh, je otevřená celoročně. Je na ní třináct zastavení v podobě domečků s povídáním o Ježíškovi a jeho pomocnících a s úkoly pro děti. Stezka je zpestřena herními atrakcemi a dřevěnými pohádkovými soškami. Na konci Ježíškovy cesty je umístěna schránka, do které děti mohou hodit svá přání.

Boží Dar | Foto: Ondřej Žváček, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

Obdivovat tam lze ale i řadu dalších zajímavostí. Například stezku Božídarské rašeliniště, které dominuje vrch Špičák, nebo jedinečnou technickou kulturní památku Blatenský příkop – jedinečné vodní dílo z 16. století, které zásobovalo vodou krušnohorské doly a později průmyslové závody.

Boží Dar, který se nachází v nadmořské výšce okolo 1020 metrů a je nejvýše položeným městečkem v Česku, má totiž bohatou hornickou historií. V jeho okolí se dolovalo stříbro a cín. Ood roku 2019 patří Boží Dar jako součást Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří na Seznam světového dědictví UNESCO.