Návrat kamenů. Rozbité kusy židovských náhrobků se z dlažby na Václavském náměstí vrátily na pietní místo

Židovská obec v Praze odhalila na starém židovském hřbitově památník Návrat kamenů. Tvoří ho kusy náhrobků, které nechali komunisté za své vlády rozbít na dlažební kostky a umístit na Václavské náměstí v hlavním městě. Z dalších nalezených částí židovských náhrobků by do budoucna měla vzniknout symbolická zeď nářků.

„Konečně došlo k napravení této křivdy. Mnoho lidí, když kteří chodili centrem Prahy, ani nevědělo, že šlapou po náhrobních kamenech. Díky ohromnému úsilí Židovské obce v Praze a celému týmu byla tato nespravedlnost napravena,“ řekla při odhalování památníku pražská radní Třeštíková.

Židovská obec v Praze upozorňovala na to, že by dolní část Václavského náměstí mohla zahrnovat kostky vyrobené z rozřezaných hřbitovních náhrobků, mnoho let. Při obnově náměstí se v roce 2020 jejich podezření potvrdilo. Díky memorandu, které obec podepsala s Prahou a Technickou správou komunikací, se ji rozřezané náhrobky vrátily.

František Bányai | Foto: Židovská obec v Praze

„Přemýšleli jsme pak, jak těch sedm tun vlastně nějakým způsobem pietně uložit,“ prozradil předseda Židovské obce v Praze František Banyai. Obec se nakonec rozhodla postavit z nich památník. Na výrobu bylo potřeba třeba získat několik set tisíc korun.

„Váhali jsme, zda je doba vhodná pro sbírku. Všechno se ale povedlo i díky crowdfundingové kampani, ze které jsme získali asi čtvrtinu prostředků. Fungovalo to velice dobře, byl jsem příjemně překvapen. Možná to bylo tím, že ta myšlenka nebo vůbec ty kameny oslovily lidi, aby přispěli,“ naznačil Banyai.

Foto: Židovská obec v Praze

Díky mnoha dárcům získala obec finanční prostředky nejenom na památník, ale i na opravu několika náhrobků v okolí a následné doplnění speciální stély, do níž budou vytesána jména nejvýznamnějších dárců.

„Je vidět, že ten barbarský přístup k náhrobním kamenům má spojitost dneska i s Ukrajinou. Jsou to v podstatě jen různé projevy stejného zlého myšlení a barbarství,“ doplnil Banyai.

Technicky náročné

Foto: Vít Šimánek, ČTK

Samotnou stavbu památníku realizovali Lucie Rónová a Jaroslav Róna. „První moje idea byla, že památník bude vypadat jako ruiny nějakých religiózních staveb - třeba chrámu, který byl vykopán. Je to v návaznosti na to, že zbytek židovského hřbitova je sestaven z náhrobků, které byly poničené, přenesené, jsou tady takové kamenné drúzy. Chtěl jsem, aby to nebylo příliš vzdáleno od toho, co už tu je,“ popsal Róna.

Nakonec ale prvotní ideu změnil. Památník navrhl jako horizontální kruhová čočka, od které se do kruhu jako sluneční paprsky rozbíhají nízké zdi nestejné výšky.

Jaroslav Róna a Lucie Rónová | Foto: Vít Šimánek, ČTK

„Ve chvíli, kdy jsem začal vymýšlet půdorys, tak to místo si řeklo doslova o kruh. A pak to začalo vytvářet symboliku, protože jsem musel vymyslet střed. To je ta vypuklá čočka, která má symbolizovat boží oko - Stvořitele. A ty zdi, to je ten náš fyzický svět, který ale postupně prochází jako zmarem, destrukcí. Těch zdí je devět. Rozestavěli jsme je od jedné, kterou jsme nasměrovali symbolicky k Jeruzalému. A to číslo devět také v kabale znamená přechod od duchovního světa k fyzickému a také naopak. A to je přesně vlastně to co to, co symbolizuje tady toto místo posledního odpočinku,“ vysvětluje umělec.

Technicky to bylo podle něj velmi náročné. „Já jsem vůbec netušil, že se kostky nedají normálně sezdít jako cihly. Takže každá kostka je navrtaná, je do ní na chemickou kotvu zapuštěný stavební drát a ten je upevněný na vnitřní železnou kostru, která je uvnitř každé zdi. Byla to práce úplně neuvěřitelná. Mám radost, že se podařilo něco takového zrealizovat,“ přiznal.

Památník by se v budoucnu mohl rozšířit o symbolickou zeď nářků - stále se totiž nachází další části židovských náhrobních kamenů.