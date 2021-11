Nejmenší dítě v Česku vážilo 322 gramů. Purpurová barva připomíná Den předčasně narozených dětí

Problém předčasných porodů je celosvětový. V Česku se, podobně jako v ostatních vyspělých zemích Evropy, rodí předčasně 7 až 8 procent dětí, tedy sedm až osm tisíc za rok.

Zároveň České republice patří jedno z předních míst v žebříčku úspěšnosti v péči o tyto 'miminka do dlaně'. S rychlým rozvojem neonatologie se daří zachraňovat i půlkilové děti. Nejmenší narozené dítě v Česku vážilo po porodu 322 gramů, a díky péči lékařů přežilo.

Purpurová barva patří králům a bojovníkům

Lucie Žáčková | Foto: Michaela Sladká, Český rozhlas

Proč se připomínka předčasně narozených dětí pořádá, vysvětluje Lucie Žáčková z neziskové organizace Nedoklubko, která podporuje rodiče nedonošených novorozeňat.

"Abychom poděkovali lékařům a sestrám, abychom si uvědomili, jak náročná ta péče je, co vše obnáší. Purpurová barva je barva králů a královen a také bojovníků, proto ji přeneseně přijali i rodiče předčasně narozených dětí."

I přes snahu lékařů jim však hrozí další zdravotní komplikace. Podíl nedonošených dětí se v posledních letech mírně zvyšuje. Podle lékařů za tím stojí rostoucí věk prvorodiček i vysoký počet párů, které musí podstoupit umělé oplodnění.

Maminka potřebuje laskavou náruč

Foto: Greyerbaby, Pixabay, CC0

Předčasný porod nemůže maminka ovlivnit. A to dělá situaci ještě víc stresující, připomíná psycholožka Lenka Emrová, která se spolkem Nedoklubko spolupracuje.

„Ta maminka potřebuje, aby tam byl někdo, kdo s ní bude sdílet všechny pocity, aby partner dokázal naslouchat, dokázal poskytnout tu laskavou náruč. Prarodiče jsou tam především proto, aby dokázali pomoct s běžnými domácími záležitostmi a samozřejmě také vyjadřovali podporu. Předčasné narození miminka je o obrovské trpělivosti všech."

Nezralé miminko je v nemocnici třeba tři nebo čtyři měsíce a pro rodiny je to chronický stres.

Nemocnice rozšiřují pokoje pro nedonošené děti

Holčička narozená s hmotností 322 gramů | Foto: ÚPMD Podolí

Řada nemocnic rozšiřuje pokoje, kde se o nedonošené děti starají. Například v pražské porodnici U Apolináře vzniknou po rekonstrukci rodinné jednotky pro intenzivní a resuscitační péči.

Jak připomněl vedoucí lékař kliniky Antonín Pařízek, díky takové péči se zlepšuje prognóza nedonošených dětí a posilují se rodinné vztahy.

Počet pokojů, kde se budou moci rodiče za pomoci personálu podílet na péči o předčasně narozené děti, zvýší i Fakultní nemocnice v Brně. Předčasně se tu za rok narodí asi 750 dětí. Z toho až 130 má váhu pod 1,5 kilogramem a končí v intenzivní péči.

"Dříve byla doba taková, že maminky těchto dětí skoro neměly přístup a byla možná návštěva pouze jednou za den, takže se ani nepodařilo navázat kontakt. Dnes je to tak, že maminka přebírá veškerou péči o to miminko a my sestry jsme její průvodkyně," řekla sestra Kateřina Smejkalová, která práci vykonává 26 let.

V Česku je asi 110.000 porodů za rok, porodnic je 93.