Nejsou rekvizitou pro selfie. Praha bojuje proti zneužívání zvířat k pouličnímu focení

„Nechcete fotku se sovou, vezmete si ji na ruku?“, „Nemáte zájem o snímek s hadem?“ I s takovými nabídkami se mohou setkat turisté v centru Prahy. A to přesto, že je to nezákonné. Nedávno se v ulicích hlavního města objevily plakáty, které žádají turisty, aby pouliční produkci založenou na zneužívání zvířat nepodporovali. Jde o součást kampaně Enjoy Respect Prague (Užij si a respektuj Prahu), kterou město upozorňuje návštěvníky na negativní jevy, se kterými se při toulkách Prahou mohou také setkat.

„Fotografie jistě budou patřit mezi vzpomínky, které si z cest odnesete domů. Mezi suvenýry z Prahy by však rozhodně neměla patřit naaranžovaná selfie s vypůjčenými hady, sovami nebo papoušky. Lidé, kteří vám nabízejí vyfocení se zvířaty, zde nejsou vítáni!“ upozorňuje na svém webu kampaň Enjoy Respect Prague.

Foto: Galerie hl. m. Prahy

Vysvětluje, že lidé tuto činnost provozují bez povolení a jejich zvířata pocházejí z černého trhu. „Fotografování je pro zvířata také extrémně stresující a častá manipulace jim způsobuje fyzická zranění. Prosím, nezúčastňujte se této formy týrání zvířat,“ vyzývá.

Praha se proti lidem, kteří v ulicích nabízejí turistům focení s divokými zvířaty, snaží bojovat dlouhodobě. Tuto činnost zakazuje městská vyhláška a strážníci městské policie ji postihují pokutami, úřady také zahajují řízení o zabavení zvířete a pachatele mohou čekat postihy i ze strany státu podle zákonů o ochraně či týrání zvířat.

Barbora Scherf | Foto: Anaïs Chesnel, Radio Prague International

Podle Barbory Scherf z městské organizace Prague City Tourism je tento problém sice relativně okrajový a méně viditelný než opilství a odhazování odpadků, ale není o nic méně skutečný a velmi přítomný.

„Běžně je vidíme například u Karlova mostu nebo v Karlově ulici, kde je velká koncentrace lidí. Je to vlastně jen pár lidí nebo malá skupina lidí, kteří mají tato divoká zvířata – ani nevím za jakých podmínek – ale objevují se na těchto místech. Je to okrajový problém, ale stále je to problém,“ popisuje.

Plazi a ptáci

Podle ochránců zvířat je využívání divokých zvířat v centru města pro ně extrémně stresující. Jsou drženi několik hodin venku, ať je horko nebo zima. Častá manipulace a přenášení těchto zvířat může být pro ně stresující a může dokonce vést k fyzickému zranění v extrémních případech i ke smrti.

Foto: Radio Prague International

K řešení těchto případů je často přivolán Jan Chmelař z České inspekce životního prostředí, i když podle něj většinu řeší městská policie, která se na inspekci obrací, když potřebuje pomoc odborníků. „I když to není přímo naše věc, můžeme jim pomoci tím, že určíme, o jaký druh se jedná, popíšeme biologii zvířete, určíme, zda nevykazují známky týrání nebo jiných faktorů, které odporují jejich přirozenému chování.“

V některých případech se inspekce ujme zvířat a umístí je do zařízení, kde se o ně pečuje. Jan Chmelař poznamenal, že letos se zatím podařilo zachránit deset hadů a pět sov. Loni to bylo deset hadů a dvacet sov nebo malých dravců.

„Existují dvě kategorie zvířat, která pro tyto účely lidé využívají. První kategorií jsou plazi, většinou hroznýši a krajty. Druhou kategorií jsou ptáci a většinou se jedná o malé sovy, například sovy pálené nebo dravce.“

Podle Jana Chmelaře je tato praxe nezákonná z několika důvodů. Za prvé, směrnice radnice zakazuje nabízet služby na ulici bez oprávnění. Za druhé, zvířata byla často získána nelegálně na černém trhu. A konečně, použitá zvířata jsou často nebezpečné druhy chráněné mezinárodními úmluvami nebo vnitrostátními zákony. Přestože se za takové praktiky udělují pokuty, viníci, často cizí státní příslušníci, opouštějí republiku dříve, než je zaplatí.