Netopýra v zimě nebuďte! Rok netopýrů poradí, jak je chránit

Je to malé, chlupaté a létá to v noci. Někdo je netopýry nadšený, jiný je rád nemá. Ochránci přírody vyhlásili Rok netopýrů a poradí lidem, jak je chránit.

Loňský rok byl věnovaný vážkám. Netopýři jsou opomíjená a ohrožená skupina zvířat. Často se stávají předmětem nedorozumění, lidé se třeba bojí, že se jim zamotají do vlasů. Rok netopýrů by měl pohled na ně změnit.

Spící netopýři | Foto: Vladimír Lemberk, Český rozhlas

"Jsou to noční predátoři, kteří se zaměřují na létající hmyz. Bez netopýrů by nám bylo ouvej. Omezují se tím komáři, bodavý hmyz, šíření nemocí. Netopýři likvidují škůdce, pak by pro nás nebyla potrava, protože ten hmyz by nám všechno sežral," prohlásil Daniel Horáček z Českého svazu ochránců přírody.

Umělci zpodobňovali ďábla jako netopýra

Netopýři bývali spojováni s temnými silami a záhadami.

"Jednak je to noční živočich a pro nás v podstatě všechno, co se pohybuje v noci a v temnotě, je takové tajemné a neznámé a hůře se získávají nějaké poznatky. V naší křesťanské kultuře to mají bohužel ti netotýři trošku těžší, protože křesťanští malíři a umělci si vybrali vzhled netopýra za zpodobnění ďábla a to poskytlo netopýrům medvědí službu. Přetrvává to i v podvědomí lidí, kteří jsou nevěřící. V tom je ten problém," dodává Daniel Horáček.



Netopýr si pochutná i na červech | Foto: René Volfík, iROZHLAS .cz

Roku netopýrů je věnovaný i web, který informuje o řadě akcí, připomněla koordinátorka kampaně Kateřina Burešová. Co návštěvníkům nabídne?

"Třeba vycházky pro veřejnost, různé přednášky, nebo soutěž. Lidé mohou do srpna posílat výtvarná díla zaměřená na netopýry. Na téma netopýrů vznikla i putovní výstava."

Netopýra v zimě nebuďte!

Ochranáři zároveň upozornili na to, že v zimě jsou netopýři hibernující v podzemních dutinách, trhlinách i spárách velmi zranitelní. Každé probuzení jim ubírá tukové zásoby a energii. K probuzení netopýrů stačí už pouhá přítomnost člověka v zimovištích, lidé by tak měli návštěvy starých sklepů, štol či jeskyní odložit až na léto.

V Česku žije 28 druhů netopýrů. Daniel Horáček má své oblíbené.

"Mám rád dva druhy. Jedním z nich netopýr černý, to je proto, že na oblasti, kde jsem začínal, se objevoval velice vzácně. A potom netopýr pestrý. To je náš nejkrásnější a nejzajímavěji vybarvený netopýr. Je typický šedivou barvou se stříbrným až zlatavým melírem, za ušima má žluté měsíčky. Je to krásné zvíře."

Každý druh netopýra žije jinak. Někteří jsou vázáni na soužití s lidmi, jiní třeba na bukové porosty, další na jeskyně, skalní spáry.

Na přelomu srpna a září se koná Mezinárodní noc pro netopýry. Na různých místech republiky se pak zájemci mohou potkat s netopýry, někteří jsou na akci rovnou vypouštěni.