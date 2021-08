Nová stezka u Trhových Svinů připomíná loupeže i dobré skutky

JavaScript is required.

Jan Štifter | Foto: Česká televize

Stezka vede po hrázích okolních rybníků. Má název Trhové Sviny zbožné i hříšné a je rozdělená na tři okruhy, mezi nimiž lze přecházet.

"Zastavení je celkem 17. Je to asi 14 kilometrů, ale stezka se dá několikrát zkrátit. Nejvíc jsem čerpal z novin z 19. století, protože Budivoj, což byly jihočeské noviny, jsou plné těch výjimečných událostí. Už tenkrát pro ně byly vraždy, znásilnění a vloupačky senzací. Novináři se tomu rádi věnovali. Pro nás je to dnes cenný doklad o tom, co se kolem nás dělo," uvedl historik a spisovatel Jan Štifter, autor textů na jednotlivých zastaveních.

Ta nesou název jako Krkavčí matky, Když já ho jen strčil nebo Dobrovolný odchod ze světa. Stezka připomíná i nemanželské děti, u kterých si farář v 17. století s nadsázkou zapisoval, že "se jejich otec zabil v létě na ledě, shořel na prach od slunce nebo se utopil v louži".

Manželku chtěl vyhladovět

Text jednoho ze zastavení stezky Trhové Sviny zbožné i hříšné

"V živé paměti je tam případ člověka, o kterém se říkalo, že je úlisný, a dostal zvláštní přezdívku Ježíšek. Doma trýznil svoji manželku. Zavřel ji jako ptáčka v kleci a nechal ji vyhladovět, aby zemřela. Jenom díky tomu, že se k nim někdo vloupal, a tam ji odhalil, tak byla zachráněna. Pak tam máme případ pokusu o vraždu paní Roulové, která zjistila, že má v nápoji utrejch. Naštěstí se podívala dřív, než se napila. Podezírala svého čeledína, který se k tomu nikdy nepřiznal, a nikdy ho z toho pokusu o vraždu neusvědčili."

Abychom nezůstali jen u mordů a loupeží, součástí turistické stezky jsou i dobré skutky.

"My tam řešíme zbožnost našich předků, věci, které dokážeme číst na křížcích. Máme tam poutě a takové ty hezké věci, které byly součástí života našich předků, a které se z dnešních životů často vytrácejí."

Všechny události pocházejí z historických pramenů. Výsledkem bude poznání, že lidé jsou stále stejní. Mění se kulisy, ale motivace zůstávají shodné. Trasa turistické cesty nabízí kromě přírodních krás i klid, protože oblast je málo obydlená.