Po stopách Jana Husa v Kostnici

Kostnice | Foto: Klára Stejskalová, Radio Prague International

Kostnice je jedním z mála německých měst, které si zachovalo svůj původní ráz. Je to už šest století, co starobylé město na břehu Bodamského jezera půl hostilo koncil, který měl ukončit církevní rozkol a přinést náboženskou reformu. Mistr Jan Hus cestu na nejvýznamnější církevní shromáždění dlouho zvažoval. Nakonec se do Kostnice vydal. Připravil si i Řeč o míru, o postačitelnosti Kristova zákona a další duchovní pojednání. Události se nakonec vyvinuly úplně jinak. Husovi nepřátelé ho obvinili z kacířství a kardinálové ho nechali zatknout.

Vydat se po stopách tragického pobytu pražského kazatele je možné dodnes.

Hussenstrasse 64

Husův dům | Foto: Klára Stejskalová, Radio Prague International

Jedna z nejhezčích ulic v historickém centru Kostnice. Právě tady, v podnájmu u vdovy Fidy Pfisterin, strávil český kněz první tři týdny svého pobytu na koncilu. Dnes se tu nachází Husův dům. V roce 1923 ho zakoupilo konsorcium tehdejších československých bank a předalo do majetku pražské Husovy společnosti, která ho vlastní dodnes. V časech železné opony objekt chátral a prý až intervence někdejšího kancléře Willyho Brandta donutila československé úřady ho opravit. Dnes je v něm muzeum, seznamující návštěvníky s Husovým životem, jeho myšlenkami i okolnostmi jeho upálení. Na další stopu narazíte v monumentální gotické katedrále Panny Marie. Zde se v letech 1414 až 18 scházeli účastníci koncilu, zde český reformátor obhajoval před svými žalobci své názory. Místo, kde údajně stál, je v dlažbě označeno křížem.

S Husovým pobytem je rovněž spjatý bývalý klášter na malém ostrůvku v Bodamském jezeře. Zde byl nepohodlný kněz po svém zatčení v prosinci roku1414 až do svého upálení vězněn.

Husův kámen

Pomník Husův kámen v Kostnici | Foto: Klára Stejskalová, Radio Prague International

Přibližně v těch místech, kde byl 6. července 1415 Mistr Jan Hus upálen, se nachází Husův kámen. Tehdy to bylo za branami města.

Ostatky upáleného kacíře tehdy hodili do Rýna, protože nechtěli, aby si Husovi stoupenci udělali z jeho hrobu poutní místo. Památník tak vznikl až v roce 1862. Z jedné strany připomíná Jana Husa, z druhé mistra Jeronýma Pražského, který skončil na hranici o rok později. Už v roce 1864 se vypravila k Husovu kameni z Čech první velká pouť. Mezi účastníky byl například i Bedřich Smetana. Od té doby se Češi i Němci scházejí u památníku mistra Jana z Husi pravidelně.