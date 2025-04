Praha ožije světem fantasy: Na Comic-con míří hvězdy ze Stranger Things, Harryho Pottera, Hry o trůny a další

Šestý ročník festivalu přináší další vlnu hvězdných hostů. Fanoušci se mohou těšit například na britského herce Warwicka Davise, který je známý ze všech dílů filmové série Harry Potter, kde ztvárnil profesora Filiuse Flitwicka i skřeta Griphooka, a také z franšízy Star Wars.

Na akci míří také britský herec a DJ Kristian Nairn, nejvíce známý svou rolí Hodora v HBO fantasy seriálu Hra o trůny nebo další Brit Jamie Campbell Bower, představitel Vecny ze Stranger Things známý také z filmů Twilight sága či Harryho Pottera.

Jak se uvádí na stránkách akce, dorazí i Robert Llewellyn – britský herec, který se nesmazatelně zapsal do srdcí fanoušků sci-fi jako Kryton v kultovním seriálu Červený trpaslík.

„Robert Llewellyn není jen herec, je to instituce britského humoru. Jeho ztvárnění Krytona, které kombinovalo brilantní komediální timing s dojemnou lidskostí, z něj udělalo jednu z nejoblíbenějších postav v historii sci-fi sitcomů. Na Comic-Conu Robert odhalí tajemství své ikonické masky a podělí se o své zkušenosti z natáčení jednoho z nejikoničtějších sci-fi seriálů,“ uvedl programový ředitel festivalu Václav Pravda.

Mezi hosty nechybí americká herečka Kristanna Loken, která si zahrála například gynoidku T-X ve filmu Terminátor 3: vzpoura strojů. Přijedou i dva američtí herci z populárního televizního seriálu 90. let Odpadlík – Lorenzo Lamas a Branscombe Richmond. Mezi potvrzenými hosty je i italský herec Franco Nero, jehož filmografie zahrnuje slavné spaghetti westerny i hollywoodské trháky.

„Je mi potěšením, že můžeme představit další legendy jako Franco Nero, jehož průlomovou rolí byla titulní postava ve spaghetti westernu Django, který z něj udělal filmovou ikonu a odstartoval jeho mezinárodní kariéru s více než 200 filmy různých žánrů, od akčních trháků po historická dramata,“ uvedl Pravda.

Každý si najde něco pro sebe

Sci-fi fanoušci se mohou těšit také na představitele ze seriálu Hvězdná brána: Atlantida. Do Prahy dorazí Rainbow Sun Francks, který ztvárnil poručíka Aidena Forda a kanadská herečka a zpěvačka Rachel Luttrell, známá z role válečnice Teyly Emmagan.

Chybět nebudou ani zástupci české scény. Dorazí například herec Petr Nárožný, který se ve veleúspěšné počítačové hře Kingdom Come Deliverance 2 zhostil role Petra z Písku, Pána ze Suchdola. K seznamu hostů se připojí i Martin Dejdar či Jan Čenský. Hosty akce budou také cosplayeři, youtubeři, spisovatelé nebo komiksoví tvůrci.

Comic-Con Prague 2025 nabídne návštěvníkům také celou řadu aktivit, včetně autogramiád slavných osobností, tematických workshopů, turnajů a odborných přednášek. Fanoušci seriálu The Last of Us se v speciálně připravené expozici ponoří do atmosféry postapokalyptického světa oblíbeného seriálu.

Program nabídne také například exkluzivní besedu věnovanou populární reality show Zrádci, která si získala srdce českých diváků. I letos si návštěvníci pod vedením profesionálů mohou vyzkoušet dabování.

„Comic-Con není jen událostí pro hardcore fanoušky, ale místem, kde si každý najde něco pro sebe. Od setkání s hvězdami až po zábavné aktivity pro celou rodinu,“ uvedli organizátoři.

Loňský festival popkultury Comic-Con Prague v dubnu zaznamenal 27.000 návštěvníků, nejvíce ve své pětileté historii. Navázal na něj Comic-Con Junior, který se uskutečnil 2. a 3. listopadu na brněnském výstavišti. První podobné setkání fanoušků komiksů, sci-fi a fantasy filmů, seriálů a knih se konalo v USA v roce 1970.