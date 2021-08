Pražský výběr připomene odchod sovětských vojáků

Sovětská vojska zůstala v Československu po invazi vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968. Velitelství měla takzvaná Střední skupina vojsk v Milovicích. V Česku sídlilo 67 posádek, na Slovensku 16.

Okupaci ukončila dohoda mezi československou a sovětskou vládou, podepsaná 26. února 1990. Poslední transport se sovětskými vojáky a technikou opustil území republiky 21. června 1991, o šest dní později odjel poslední sovětský voják - tehdejší velitel, generál Eduard Vorobjov. Odchod sovětských vojáků stvrdilo vystoupení Pražského výběru. Na koncertě v červnu 1991 spolu s Pražským výběrem zahrál už zesnulý americký hudebník Frank Zappa. Improvizaci v A dur byla poslední skladbou, kterou hrál na veřejnosti. Kromě toho zazněly písně jako Čičolína, Zubatá, Bláznivý reggae, Pražskej buran, Proč jen já a další.

Odsun jako významný den?

Frontman Pražského výběru a někdejší předseda parlamentní komise pro dohled nad odsunem Michael Kocáb řekl, že odsun vojsk byl velmi významný den, který ale české politiky nezajímá. "Celých 30 let je to téma, které je našimi státními orgány opuštěno. Jako kdyby naše svoboda neměla žádnou cenu," řekl. Zarážející je podle něj to, že stejně jako před 30 lety také letos oslavu pořádají soukromé subjekty.

Kocáb s Pavlíčkem zahrají spolu s orchestrem průřez z tvorby Pražského výběru včetně prvního alba Straka v hrsti. Do orchestrální podoby skladby upravil americký dirigent a hudebník Steven Mercurio, který spolupracoval s řadou světových hvězd jako Chick Corea, Luciano Pavarotti nebo Sting.

Součástí koncertu je výstava fotografií a předtočené vzpomínky pamětníků nejen na rok 1991, ale také na okupaci v roce 1968 nebo události z 50. let 20. století. "Máme možnost dovysvětlit a dovyprávět, co odsunu vojsk předcházelo a co znamenal vztah se Sovětským svazem. Ten je důležité připomínat proto, abychom mohli pochopit, co se děje dnes," řekla Kristýna Bardová z Paměti národa. O vzpomínky se podělí nejen Češi, ale i demokraticky smýšlející Rusové.