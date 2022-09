Před 120 lety se narodil Juscelino Kubitschek, brazilský prezident s českými kořeny

Muž známý v Brazílii pod zkratkou JK - „žota ká“ se narodil 12. září 1902. Po smrti otce, který mu zemřel ve dvanácti letech, vyrůstal s matkou v nuzných poměrech. Podařilo se mu ale vystudovat gymnázium a následně medicínu. Ke svým českým kořenům se Juscelino Kubitschek vždy hlásil. Prahu navštívil v roce 1930 a byl prý velmi překvapený, kolik Kubíčků bylo v telefonním seznamu. Jeho předek ale údajně přicestoval do Jižní Ameriky z Třeboně. V archivu na zámku se po jeho původu pátrá desítky let.

Brazilský prezident Juscelino Kubtschek (1956) | Foto: Governo do Brasil/Wikimedia Commons, public domain

Po návratu z evropských cest se Kubitschek živil jako lékař. Záhy vstoupil do politiky. Když v Evropě začala zuřit 2. světová válka, stal se starostou milionového města Belo Horizonte, později guvernérem státu Minas Gerais.

Mezi Brazilci byl velmi oblíbený, uměl se bavit se státníky i prostými lidmi. V roce 1956 ho zvolili za prezidenta. A tehdy se pustil do svého do jednoho z největších dobrodružství – vybudování zcela nového hlavního města. Tisíce kilometrů od velkoměst na pobřeží kde se do té doby rozvíjela veškerá brazilská kultura, ekonomika i politika, vyrostla Brasília.

Když v roce 1964 došlo v Brazílii k vojenskému převratu a moci se chopila armáda, Kubitschek musel do exilu a dlouhé roky žil v Evropě i Spojených státech amerických. Devět let po návratu do vlasti zemřel při neobjasněné dopravní nehodě - jeden závěr tvrdí, že šlo o atentát, jiná zpráva komise to popírá. Na jeho pohřeb přišlo 350 tisíc lidí.