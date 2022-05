Před 120 lety se narodila první česká herečka, která dobyla Evropu

Alfred Hitchcock a Anny Ondráková při zkouškách zvuku v průběhu natáčení filmu Blackmail | Zdroj: Wikimedia Commons, volné dílo

Anna Ondráková, později známá jako Anny Ondra, se narodila 15. května 1902 do rodiny rakousko-uherského důstojníka. Rodina hodně cestovala a Anna díky tomu ovládala několik jazyků. Kromě češtiny mluvila německy, francouzsky a anglicky.

V 15 letech se objevila na divadle. A záhy následovala pozvánka před filmovou kameru. Usměvavá blondýnka diváky uhranula. A to nejen díky výrazným očím s mrkajícími řasami, krásným nohám, ale především díky komediálnímu a pohybovému talentu. Nadaná herečka natočila neuvěřitelných 90 filmů, němých i zvukových. Dvě třetiny z nich v Československu a třetinu za hranicemi. Její mezinárodní kariéru odstartoval film Bílý ráj z roku 1924. V té době už vystupovala pod zkráceným jménem Anny Ondra. Objevila se i ve dvou filmech Alfreda Hitchcocka. Naposledy stála před kamerou v roce 1951 v německém snímku Schön muss man sein. Krátce se ještě mihla spolu s manželem Maxem Schmelingem v roce 1957 ve filmu Die Zürich Verlobung, kde si zahráli sami sebe.

Anny Ondráková při natáčení reklamy | Foto: Bundesarchiv, snímek 102-10796, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0 DE

Kráska a boxer

Svatba Anny Ondrákové a Maxe Schmelinga | Foto: Bundesarchiv, snímek 102-14813, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0 DE

Známý a úspěšný německý boxer Max Schmeling se do Anny Ondrákové zamiloval na první pohled. Po počátečním váhání i ona jeho šarmu podlehla a v roce 1933 se za něj provdala. Brzy se stali snad nejpopulárnější dvojicí v Německu, ozdobou každé společnosti. Psalo se o nich, že jsou ideálním skloubením síly a půvabu.

Bylo to ovšem v éře nástupu nacismu. A nacisté toužili udělat ze Schmelinga ikonu – německého supermana (v letech 1930 až 1932 byl mistrem světa v těžké váze).

Schmeling ale nikdy s nacisty nespolupracoval. Odmítl přijmout vyznamenání a dokonce tajně pomohl skrýt dvě židovské děti a zachránil jim tak život. Nějakou dobu byl dokonce ve vězení. Přesto byli manželé po válce vyšetřováni pro kolaboraci, v Československu na ně byl vydán zatykač. A i když nařčení odvrátili, skončili bez peněz a museli začínat od nuly.

Anny Ondráková | Foto: Jaroslav Balzar, Wikimedia Commons, volné dílo

Přestěhovali se na venkov do Hollenstadtu blízko Hamburku a začali společně úspěšnou podnikatelskou kariéru. Anny pochopila, že její zlatá filmová éra už minula, a tak se věnovala péči o manžela a jejich norkovou farmu. Z Maxe Schmelinga se stal úspěšný manažer v německé pobočce firmy Coca-Cola.

Do Československa se Anny Ondra už nevrátila, zemřela v roce 1987 ve svých 85 letech v Německu. Max Schmeling ji přežil o dlouhých 18 let. Zemřel v roce 2005 ve věku nedožitých 100 let. Posledním společným přáním bezdětných manželů bylo, aby dědictví po nich získaly dětské vesničky SOS.