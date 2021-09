Před 25 lety Michael Jackson pobláznil Prahu

Obří socha Michaela Jacksona na Letné | Foto: YouTube

Největší popovou hvězdu té doby vítaly 3. září 1996 před hotelem InterContinental na Starém městě v Praze davy pištících fanynek. Nad Letnou tehdy nechal zpěvák vztyčit svou obří sochu (paradoxně na místě, kde jen několik desítek let před ním zde stál maršál Stalin). Na koncertě na Letenské pláni byla k vidění technika přivezená až z Los Angeles, která vážila neuvěřitelných 1 200 tun. Pyrotechnika, světelné efekty, projekce, blikající převleky, taneční choreografie a mnoho dalších specifických prvků bylo něco, co do té doby fanoušci v Čechách na vlastní oči neviděli. A nadšení jim nezkalily ano poznámky kritiků označujících to za směšný cirkus.

Setkání Václava Havla s Michaelem Jacksonem | Foto: YouTube

Během tří dnů, které ve městě před koncertem král popu strávil, si stihl prohlédnout metropoli a na Pražském hradě se setkal s tehdejším prezidentem Václavem Havlem, který sledoval i koncert. Po setkání s hlavou státu se dobrovolně vydal do dětského domova na Zbraslavi a na dětské traumatologické centrum v Motole. Ve stínu pozdějších událostí zní podivně, že každý den si zval do svého apartmá na interview jedno dítě. Psal ale rok 1996 a Michael Jackson byl nezpochybnitelným králem popmusic.

Jacksonův koncert v Praze roku 1996 | Foto: ČT24