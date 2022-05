Před 80 lety se narodila Věra Čáslavská

Věra Čáslavská a její tichý protest | Foto: You Tube

Žádný československý sportovec nepřivezl z olympiád a vrcholných sportovních akcí tolik medailí. Neuvěřitelná sbírka ikony sportovní gymnastiky čítá 7 zlatých a 4 stříbrné olympijské medaile, 4 krát se stala mistryní světa a 11 krát vybojovala titul mistryně Evropy. Skutky Věry Čáslavské však dalece přesáhly hranice sportu. V roce 1968 se zapojila do politického života tím, že podepsala známou petici Dva tisíce slov na protest proti okupaci Československa sovětskými vojsky. Legendárním se stal její tichý protest proti okupaci během OH v Mexiku. Během sovětské hymny odvrátila hlavu tak, aby nemusela pozorovat stoupající rudou vlajku. Popularita Čáslavské byla v Mexiku na absolutním vrcholu. Nejen, že byla pasována na nejlepší světovou sportovkyní roku 1968, byla také vyhlášena druhou nejpopulárnější ženou planety - hned po manželce amerického prezidenta Kennedyho. V průběhu her si vzala reprezentačního mílaře Josefa Odložila. Na jejich svatbu dorazilo až sto tisíc lidí.

Svatba Věry Čáslavské a Josefa Odložila | Foto: e-Sbírky, Národní muzeum, CC BY 4.0

Perzekuce i návrat na výsluní

Věra Čáslavská (2014) | Foto: Paměť národa

Po sovětské okupaci v roce 1968 byla perzekuována pro své politické postoje. Nemohla působit jako trenérka a živila se jako uklízečka. V roce 1979 jí komunističtí funkcionáři dovolili trénovat gymnasty v Mexiku výměnou za dodávky uhlí na Kubu, které dojednal Sovětský svaz.

Po roce 1989 se stala významnou funkcionářskou českého/československého a mezinárodního olympijského výboru. V lednu 1990 se stala poradkyní prezidenta ČSR Václava Havla pro sociální otázky a pro sport, od roku 1991 pak působila jako jeho asistentka.