Premiér Babiš vyzval hradního kancléře k rezignaci. Jinak je připraven ho odvolat

Radek Vondráček po problematické schůzce s prezidentem | Foto: Michal Burian, ČTK

To vše spustilo vyjádření Ústřední vojenské nemocnice, kde se prezident léčí. Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) na jeho základě informoval, že prezident v současné době není schopen pracovat a prognóza je nejistá.

Dodal, že o stavu Miloše Zemana věděl kancléř Vratislav Mynář už 13. října, přesto druhý den zprostředkoval setkání prezidenta se šéfem Sněmovny Radkem Vondáčkem, kdy prezident podepsal dokument o svolání Poslanecké sněmovny na 8. listopadu.

Mynář se v televizním vystoupení, jen pár hodin před Vystrčilem, o prezidentově zdraví nezmínil a šéfa Senátu obvinil z pokrytectví a mediální hry, jejímž cílem je zbavit Zemana jeho pravomocí.

Předseda Senátu ČR Miloš Vystrčil | Foto: Ondřej Deml, ČTK

Babiš: Mynář by měl rezignovat. Situace je nepřijatelná

Andrej Babiš | Foto: Úřad vlády ČR

Premiér Andrej Babiš (ANO) vyzval hradního kancléře Mynáře k rezignaci.

"Měl informaci o zdravotním stavu pana prezidenta. Celá ta situace je nepřijatelná a měl by okamžitě rezignovat."

Předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček z hnutí ANO uvedl, že ho měl hradní kancléř Vratislav Mynář upozornit na prezidentův stav.

"To je věc, o které jsem měl vědět. Když nad tím přemýšlím, zřejmě bych pana prezidenta i tak navštívil, ale byla by to návštěva už čistě přátelská. Považuji tu svoji schůzku za důležitou, že jsem za panem prezidentem mohl, a že jsem se na vlastní oči mohl přesvědčit, jak na tom je, a že naprosto přesně byl zorientovaný a věděl, že činí svůj úkon."

Vratislav Mynář | Foto: Marián Vojtek, Český rozhlas

Premiér Babiš uvedl, že Vondráček asi nebude kandidátem hnutí ANO do vedení příští Sněmovny. Podle něj chyboval, když minulý týden šel spolu s Mynářem za prezidentem do nemocnice.

S aktivací článku 66 není kam spěchat, říká předseda ODS Fiala

Poslanci a senátoři jednají o aktivaci článku 66 Ústavy, tedy o převodu pravomocí prezidenta kvůli zdravotnímu stavu. Senát by o tom měl rozhodnout ještě před ustavením dolní parlamentní komory, tedy do 8. listopadu. Senátní komise se na tom dnes shodla jednomyslně hlasy všech osmi přítomných členů.

Petr Fiala | Foto: Michaela Danelová, Český rozhlas

Přesun pravomocí na premiéra a šéfy parlamentu je zákonem přesně stanoven. Jak dlouho může situace trvat, však v Ústavě není. Zemanovi končí funkční období v roce 2023. Úplné zbavení funkce ústava neumožňuje.

Podle šéfa ODS Petra Fialy s rozhodnutím o aktivaci článku 66 Ústavy není kam spěchat.

"Nemyslím si, že do 8. listopadu jsme v nějakém časovém tlaku. Dostáváme se na pole Ústavy, které je opravdu nevyzkoušené. Postupujme rozumně, opatrně. Proto zdůrazňuji nutnost shody napříč politickým spektrem. Myslím si, že by byla hodně žádoucí pro politickou kulturu v České republice."

Také premiér Andrej Babiš (ANO) by s aktivací článku 66 počkal. Prezident Miloš Zeman je podle něj zatím v nemocnici krátce a jeho role z hlediska povolební situace nastane až v prosinci.

Mala mens, malus animus. — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) October 18, 2021

Místopředseda Senátu Jiří Růžička z klubu Starostů zdůraznil, že převod prezidentských pravomocí neznamená odvolání Zemana z funkce hlavy státu.

Kancléř Mynář zatím nové informace nekomentoval. Zemanův mluvčí Jiří Ovčáček na svém twitteru pouze napsal latinský citát Mala mens, malus animus, tedy Zlá mysl, zlý charakter.

Situací se zabývá policie

Situací kolem prezidenta se zabývá i policie. Prošetří možné trestné činy proti republice.



"S ohledem na nové informace, které zazněly na tiskové konferenci Senátu, zahájí policie prošetřování možného protiprávního jednání, ve kterém lze spatřovat znaky některého z trestných činů proti republice," uvedla policejní mluvčí Kateřina Rendlová.

S ohledem na nové informace, zveřejněné na tiskové konferenci @SenatCZ, zahájí Policie ČR prošetřování možného protiprávního jednání, ve kterém lze spatřovat znaky trestných činů proti republice. Další informace nyní není možné sdělit, děkujeme za pochopení. #policiepp — Policie ČR (@PolicieCZ) October 19, 2021

Pražské vrchní státní zastupitelství sdělilo, že obdrželo podání, které se vztahuje k Zemanově čtvrteční schůzce s Vondráčkem.