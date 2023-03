Protesty vysokoškolských pedagogů proti nízkým platům, symbolicky v Den učitelů

„Naše platy jsou na úrovni nekvalifikované pracovní síly v supermarketu. A to za práci, která předpokládá znalost několika světových jazyků, publikace v těch nejlepších mezinárodně uznávaných časopisech. Za to si myslím zasloužíme důstojnější mzdu, než jaká je ta současná,“ uvedl předseda Akademického senátu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Ondřej Švec.

Do akce nazvané Hodina pravdy se zapojily stovky lidí v osmi městech, mimo jiné v Praze, Olomouci, Českých Budějovicích či Hradci Králové. Protesty měly většinou formu přednášek a shromáždění na třinácti fakultách. V Praze se ale učitelé humanitních a sociálněvědních oborů rozhodli vydat na protestní pochod z náměstí Jana Palacha na Hradčanské náměstí. V čele průvodu protestující povalí balvan, který má odkazovat na mytologického Sisyfa a jeho marnou snahu.

Protest s názvem Hodina pravdy, na kterém chtějí vysokoškolští učitelé upozornit na podle nich panující podfinancování sociálněvědních a humanitních oborů na univerzitách, 28. března 2023, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha | Foto: Ondřej Deml, ČTK

Cílem akce je podpořit požadavky rektorů univerzit sdružených v České konferenci rektorů a Asociace děkanů filozofických fakult. Rektoři požadují, aby se navýšily finance pro vysoké školy na úroveň průměru států Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, tedy zhruba o deset miliard korun ročně více než nyní.

Předseda Akademického senátu Právnické fakulty Univerzity Karlovy Jan Wintr připomněl, že financování vysokých škol je dlouhodobě podhodnocené. „Za posledních deset let v regionálním školství zahrnujícím základní a střední školy došlo k navýšení o 123 procent, zatímco na vysoké školy a vědu jen o 11 procent,“ upozornil.

Pedagogové humanitních a sociálněvědních oborů upozorňují, že tak pobírají daleko nižší plat než jejich kolegové na základních a středních školách, kam také řada z nich odchází.

„Odborný asistent má podlahový a většinou i finální plat ve výši 31 400 korun, docent 34 600 a profesor, čili někdo, kdo má za sebou jmenovací řízení a 20 či 30 let praxe, 37 600 korun,“ přiblížila platy na některých vysokých školách zástupkyně iniciativy Hodina pravdy Daniela Tinková. Oproti průměrnému výdělku učitelů na základních školách je tak rozdíl propastný. Ti si průměrně přijdou téměř na 49 tisíc korun za měsíc.

Některé obory se opakují duplicitně i triplicitně

Ministr školství Balaš (STAN) souhlaswí s tím, že je financování vysokých škol dlouhodobě zanedbané. „Financování vysokých škol je problematické už posledních dvacet let. V souvislosti s ekonomickými objektivními problémy, které jsou po covidu, a v souvislosti s krizí na Ukrajině, se zvýšením cen energií to jen vyplavalo mnohem více na povrch,“ uvedl na úterním brífinku.

Vladimír Balaš (vpravo) | Foto: Úřad vlády ČR

Řekl, že chápe rozčarování vysokoškolských pedagogů. Problém ale podle něj nelze řešit pouhým dosypáním peněz z rozpočtu. „Chápu rozčarování těch, jejichž mzdy jsou opravdu nízké. Ale nejde to řešit jen na jedné straně,“ řekl k protestům. Racionalizovat svůj provoz musí podle něj univerzity.

Ředitelka sekce vysokého školství na ministerstvu Radka Wildová připomněla, že vysoké školy o svém provozu z velké části rozhodují samy.

„Ono je to také o tom, jakým způsobem se potom finance rozdělují na vysokých školách uvnitř a také o vnitřní optimalizaci zefektivnění výuky některých oborů. Myslíme si, že některé obory se třeba opakují duplicitně i triplicitně. Tam bychom opravdu doporučovali, aby se rektoři domluvili. Protože třeba čtyři japanologie si nejsme úplně jisti, jestli pro státy typu Česka jsou úplně nezbytné. Ale znovu říkám, to opravdu nejde dělat od stolu ministerského, to se opravdu musí analyzovat na úrovni vysokých škol,“ řekla Českému rozhlasu.

Informace, jaké systémové a strategické kroky školy učiní, má ministr školství dostat do tří týdnů.

„Čekáme na informace ze strany univerzit do 21. dubna, jaké jsou jejich strategické a systémové kroky, abychom mohli mít argument pro to přidat do té kapitoly další prostředky,“ řekl ministr školství. Rozpočty univerzit by podle něj mohly letos dostat zhruba 900 milionů korun. Asociace děkanů filosofických fakult ale uvedla, že je potřeba víc než miliarda korun, aby se situace stabilizovala.