S pejskem do bistra na sušenky a empanadu? Argentinští manželé v Praze zkouší experimentovat

Romina del Pino a Diego | Foto: La Paisanita

Tam, kde se jedny dveře zavírají, otevírají se jiné. Poté, co v Dejvicích zavřelo svérázné bistro, kombinující jídlo a pivo z britských hospod s konceptem české čajovny, objevilo se další netradiční bistro. Argentinská jídelna La Paisanita s empanadas, nabízející převážně bezmasé pokrmy.

Pokud přemýšlíte, co je empanada, jedná se o taštičky z těsta s nejrůznější náplní.

„Trvalo to asi čtyři nebo pět měsíců, ale hlavně spoustu práce a ještě víc energie. Bylo to opravdu náročné, ale zvládli jsme to. A lidem se tu líbí, přichází jich sem hodně. A my jsme z toho opravdu šťastní,“ říká Diego, mužská polovička manželského páru, který stojí za zřízením jídelny.

Sochy koní od sochaře Michala Gabriela v Šabachově parku | Foto: CzechTourism

„Našli jsme tohle místo díky mé kamarádce Patricii, která je Češka a je skvělou učitelkou tanga. Shodou náhod žije tady poblíž. Když procházela kolem a viděla sochy koní, které stojí kousek od vchodu, vzpomněla si na Argentinu a ihned mi zavolala,“ dodává Diegova manželka Romina.

Koně, o kterých se zmiňuje, jsou bronzové sochy v Šabachově parku v pražských Dejvicích. Teď shlížejí přímo na La Pasianitu.

Češi milují psy. Proč s nimi nepřijít do bistra?

Stella a Romina | Foto: Anna Fodor, Radio Prague International

Dejvická pobočka však není jedinou novinkou La Paisanity.



„Jsme také milovníky psů a zjistili jsme, že tady v České republice jsou lidé velkými příznivci mazlíčků a milovníky pejsků jakbysmet. Chtěli jsme udělat něco trochu jiného, něco co tu ještě nebylo. A tak jsme přišli s myšlenkou empanad pro psy. Je to něco, nad čím jsme přemýšleli už hodně dlouho - vytvořit v našem bistru přívětivé místo pro psy - a najednou přišel tenhle nápad a my si řekli Proč ne?“

Nakonec se ukázalo, že empanady pro psy bude běh na dlouhou trať, prozatím proto Diego a Romina alespoň testují sušenky pro psy. Jsou vyrobené z dušeného kuřecího masa, vloček a čerstvé zeleniny. A už nyní se ukázaly, jako velký hit pro jejich psí klientelu.