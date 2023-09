Pražské bistro Mămăm: „Jídlo je naším odrazem.“

Foto: Amelia Mola-Schmidt, Radio Prague International

Pokud pátráte po klasické vietnamské restauraci, kde vám naservírují běžné pho, jste na špatném místě. Bistro Mămăm (název ve vietnamštině znamená ham ham), milované děťátko Nugyho a Meggie nabízí něco zcela jiného- kombinaci skvělých jídel pocházejících z Česka a Vietnamu. V Praze něco nevídaného. Jak říká Nugy, všechno se to seběhlo velmi rychle.

„Přemýšleli jsme o tom, že bychom otevřeli restauraci. Plánovali jsme to tak za dva, za tři roky, ale rozhodně ne teď. Narazili jsme na jedno pěkné místo, ale bylo to celé nějaké složité a řekli jsme si, že je možná moc brzy. A pak najednou o dva týdny později, když jsme se jen tak poohlíželi po nějakých místech, jsme narazili na tohle a ihned jsme se zamilovali. Rozhodli jsme se skoro hned a ten prostor jsme koupili. No a teď jsme tady.“

Jídla, která v Mămăm servírují, se rozhodně nevejdou do malých papírových boxíků. Ale pro majitele je to přesně to, o co usilovali. Meggie a Nugy neboli Pham Minh Anh a Nguyen Trong Duc, mladý pár, který patří ke generaci Vietnamců, která v Česku vyrůstala. Oblíbili si spojení těchto dvou kuchyní, jak je poznat i z jejich jídelníčku.

„My se nechceme reprezentovat jako podnik s asijským kombinačním konceptem. Naše myšlenka je taková, že děláme to, co máme rádi. Takže to nemusí být jen asijské jídlo, můžeme to spojit třeba s italskou kuchyní. Prostě s čímkoliv, co nám bude připadat zajímavé.“

Foto: Mămăm Bistro

„Jídlo je naším odrazem, protože jsme Češi s vietnamským zázemím. Milujeme obojí, jak vietnamské, tak i české jídlo. A to je jednoduše způsob, jakým vytváříme naše jídlo. Například hráškový krém s kari – miluji kari už od doby, co jsem byl kluk, takže jsem to zkusil zkombinovat doma s hráškem, protože mi to přišlo jako fajn nápad do našeho menu. Podobně jsme vytvořili většinu jídel.“

Praha je domovem mnoha vietnamských restaurací. Většina z nich prezentuje svoje pokrmy jako rychlé a levné. Meggie však dodává, že mnoho lidí si neuvědomuje veškerý ten čas a úsilí, které je do přípravy jídla vloženo.

„Myslím si že je to škoda, protože generace našich rodičů trochu zničila váhu vietnamského jídla. Například příprava Pho je velmi zdlouhavý proces, pokud se dělá správně. Investujete do toho spoustu práce a pak je to prodáno za 100 korun, což prostě nevyjadřuje hodnotu toho jídla."

"Lidé si v hlavách uložili, že vietnamské jídlo je levné bistro za rohem. Ale tak to není.“

Nugy a Meggie

Poukázat na toto nepochopení je hlavní myšlenkou stojící za bistrem Mămăm. Jak Nugy a Meggie říkají, otevřít bistro byl náročný proces, ale teď jsou za to dostatečně odměněni.

Foto: Amelia Mola-Schmidt, Radio Prague International

(Nugy) „Nejnáročnější část bylo samozřejmě restauraci samotnou postavit. Byla to spousta stresu, frustrace a vzteku. Ale konečně je hotovo, dokázali jsme to!

„Nejvíce mě těší, že lidem se líbím jak interiér, tak jídlo, tak atmosféra – a to je to čeho jsme chtěli dosáhnout. Nejsme rychlé asijské jídlo, k nám se lidé chodí dobře najíst, napít a pokecat s kamarády. Prostě strávit tu příjemné chvilky.“

(Meggie) „Jsem ráda, když lidé oceňují naši snahu, protože nám zabralo spoustu času všechno vytvořit a vybrat. Lidé si všímají i věcí jako jsou lžíce a talíře! Každý druhý člověk, který přijde, nám říká, jak hezké máme lžíce.“

I proto stojí Mămăm za návštěvu. Asijských bister je spousta, ale těch s originálními jídly už o poznání méně.