Šéf pražských otužiců uplaval ledovou míli v minus 17 stupních. Letos jim počasí nepřeje

Otužilci letos slaví sto let. Při této příležitosti pokřtili vodou z Vltavy knihu Jana Davida Mrzneme napříč Vltavou . Připomněli si tak sto let od prvního zimního plavání Alfreda Nikodéma, po němž je pojmenovaný i otužilecký závod.

Foto: Zdeňka Kuchyňová, Radio Prague International

Bohužel letošní Memoriál Alfreda Nikodéma museli pořadatelé kvůli vysokému průtoku vody zrušit. Nadšenci se přesto šli alespoň namočit poblíž schodů, aby zachovali tradici.

Letošního 77. ročníku memoriálu se přitom mělo podle odhadů pořadatelů zúčastnit zhruba 400 lidí. Velký průtok byl ve Vltavě už před Vánoci, kdy tu měli otužilci trénink, na který jsem se byla podívat. Jakou teplotu má vzduch?

"Vzduch má pět stupňů, ale voda má 6,66. Na tuto dobu je to slušně teplé," zhodnotil vodu Tomáš Prokop, který vede I. plavecký klub otužilců Praha.

Foto: Zdeňka Kuchyňová, Radio Prague International

Do vody se mezitím chystá Jakub Kačerovský. Jak se těšíte?

"Moc. V zimě jsem zatím uplaval nejvíc 750 metrů. Trénuji tady v Praze v Branických ledárnách, ale byl jsem i v Hradci, v Náchodě. Objíždím to, abych si vyplaval ty třídy."

Voda dobrá, ale velký proud

Foto: Zdeňka Kuchyňová, Radio Prague International

Proud ve Vltavě plavce unášel. Mnozí z přihlížejících si možná vzpomněli na lachtana Gastona, který při povodni plaval až do Německa. To se naštěstí plavcům nestalo. Po několika minutách už vylézali celí červení z Vltavy, jako třeba pan Posejpal.

"Voda byla dobrá, ale byl velký proud. Uplaval jsem 300 metrů. Plavu první rok. Začal jsem loni v říjnu. Postupně jsem prodlužoval pobyt ve vodě. Můj rekord je v 1,5 stupni Celsia 10 minut."

I když se plavat letos nedalo, do vody vlezly desítky lidí, voda byla podle nich špinavá a měla silný proud.

V době covidu začalo plavat hodně lidí. Vydržela jich polovina

Otužování zlepšuje náladu, říká šéf otužilců v Praze Tomáš Prokop. Kolik lidí této zálibě propadlo?

Tomáš Prokop | Foto: Zdeňka Kuchyňová, Radio Prague International

"Po celé ČR máme desítky oddílů. Tzv. organizovaných plavců je kolem tisícovky, možná 1500. Zhruba 800 z nich se zúčastňuje různých otužileckých soutěží. Zimní sezónu máme od října do dubna. Co se týče těch neorganizovaných, jejich počet v době covidu hodně narostl. Řekl bych, že jich byly desítky tisíc. Tak polovina jich vydržela."

Které závody v roce jsou nedůležitější?

"Největší tradici, letos stoletou, má právě náš memoriál Alfréda Nikodéma. Ten poprvé plaval veřejně před Pražany v roce 1923."

Alfred Nikodém | Foto: Česká otužilecká unie

Právě Alfreda Nikodéma mají lidé spojeného se zimním plaváním. Ale kdo to vlastně byl?

"Profesí byl pražský zlatník. Jinak to byl všestranný sportovec, atlet, plavec, měl toho spoustu, velký vytrvalec, ale nejvíc ho určitě proslavilo právě otužování. Přestože byl všestranný sportovec, tak otužování bylo tak nové a tak výrazné, že pro národ zůstal hlavně otužilcem."

Otužování začínejte sprchou

Co má dělat člověk, který se chce otužovat, ale přitom - stejně jako třeba já - má rád v místnosti 24 stupňů a do vody, která má míň než 23 stupňů, nevleze?

Ilustrační foto: Adam Winger, Unsplash, CC0

"Určitě začít sprchou. Není tak ledová, že by vám to mohlo ublížit. Když se rozhodnete, tak prostě jednou otočíte ten kohoutek až úplně na kraj. Potom je třeba postupovat od nohou výš, až se dá první kolečko. Za 10 vteřin jste osprchovaná ledovou. No, a když máte tu odvahu dát si druhé kolečko, tak zjistíte, že je daleko jednodušší a to třetí už je skoro zadarmo. A když zvládnete tuto nepříjemnou zkušenost, protože sprcha je opravdu méně komfortní, než když potom lezete do ledové vody, tak zjistíte, že to nejdůležitější už máte za sebou. A pokud jste zdravá a do té ledové vody už je potřeba znát důkladně svůj zdravotní stav, pak zjistíte, že najednou se tady s námi koupete o Vánocích."

Ledová míle v minus 17 stupních

Vy šéfujete zdejší plavecký oddíl v Praze. Kdy jste začal s otužováním?

"V roce 1996. Dva roky jsem se sprchoval a v roce 1998 jsem přišel do místního pražského klubu, že bych chtěl zaplavat tady u Národního divadla. O pár let později jsem převzal vedení oddílu i řízení toho krásného podniku."

Kolik bylo na vzduchu nejméně stupňů, ve kterých jste plaval?

"Určitě to bylo minus 20 stupňů Celsia. Já jsem před několika lety plaval i tzv. ledovou míli. Voda měla tehdy 4 stupně a vzduch měl minus 17 stupňů. Bylo to u nás, přišly arktické mrazy a v tu dobu jsem právě uplaval 1650 m. To je ta ledová míle."