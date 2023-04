Skvělé lázeňské úspěchy Karlových Varů. České fyzioterapeuty si vybral ománský šejk

Karlovy Vary jsou světoznámé lázně. Čím je ta karlovarská voda tak zvláštní, tak specifická a co nejvíc léčí?

Vřídelní kolonáda v Karlových Varech | Foto: Radim Jehlík, Český rozhlas

"Jsou to světoznámé lázně, a to především díky unikátní karlovarské vodě, karlovarskému vřídlu. K pitné léčbě ji používáme už od 16. století. Do té doby se používala především ke koupelím. Od 16. století, když se zjistilo, že tato voda je výhodná i při různých onemocněních, se začala používat k pitné léčbě.

U nás se léčí onemocnění trávicího traktu, jater, slinivky břišní, žlučníku a současně metabolická onemocnění, na které má ta pitná léčba vliv. Především je to diabetes mellitus (cukrovka). Pacienti přímo u pramenů pijí vodu třikrát denně, většinou před jídlem, a také se při tom prochází. Ovlivňuje se tím nejenom metabolismus a trávicí trakt, ale také při tom musí pacient chodit, což je vždycky výhodné."

Šejk z Ománu si vybral naše fyzioterapeuty

Hodně jezdíte po kongresech, kde zastupujete české lázeňství. Byl jste v Americe, teď jste nedávno přijel z Ázerbájdžánu. Jak vnímají v těchto zemích české lázeňství?

Foto: Zdeňka Kuchyňová, Radio Prague International

"Často vidím, že o lázeňství ví více cizinci než naši. Například v arabských zemích když se řekne Česká republika, tak znají naše sportovce a právě lázeňství. Je to dáno tím, že lázeňství se zabývá i rehabilitací, fyzioterapií. A právě ta česká rehabilitace už v minulosti byla velice dobře hodnocena. Já jsem například zajišťoval rehabilitaci jednoho šejka, pacienta z Ománu.

Byl na služební cestě ve Spojených státech a tam dostal mozkovou mrtvici. Chtěl odjet domů, a zažádal naše ministerstvo zdravotnictví, jestli by mu nabídlo možnost rehabilitace u něj doma. My jsme to zabezpečovali, jezdili tam naši lékaři, naši fyzioterapeuti. Před tím byl po mrtvici velice špatně pohyblivý. Mohu říct, že se postupně z doho dostal, začal být pohyblivý, soběstačný. Takže vidíte, on si mohl vybrat kohokoliv na světě a vybral si právě naše fyzioterapeuty, naše rehabilitační pracovníky, protože věděl, že mají své jméno."

Probíhají u vás nějaké výzkumy?

"To má za úkol Institut lázeňství a balneologie. Momentálně probíhá výzkum pacientů ze ztukovatěním jater, dále objektivizace lázeňské léčby diabetu. Provádíme i výzkum v crohnovy choroby (nespecifický zánět střev). Toto onemocnění velice dobře reaguje na lázeňskou léčbu.

Vzpomínám si na případ jedné pacientky. Byla u mě teď na začátku roku. Je z Kanady a slyšela o Karlových Varech. Řekla svému gastroenterologovi, že by sem chtěla jet. Trpěla tím, že měla 10 až 15 stolic denně. A hubla při tom. Její ošetřující lékař napsal zprávu, kterou jsem dostal. Bylo tam napsáno, že on sám této léčbě nevěří, ale když to pacientka chce, tak ať to vyzkouší. Když odcházela domů, měla 2 až 3 stolice denně. Říkala, že teď bude moci spokojeně letět letadlem. Právě z toho má člověk radost, když si uvědomí, jak ta léčba tomu pacientovi pomáhá."

Institut lázeňství jako nejlepší výzkumné pracoviště v Evropě

Foto: Zdeňka Kuchyňová, Radio Prague International

Nejznámějším pramenem, když nepočítáme 13. pramen Becherovku, je v Karlových Varech vřídlo, které má teplotu přes 70 stupňů a rozvádí se do lázeňských domů. Jakou má na konci teplotu? Už to asi není 73 stupňů. Do toho by nikdo nevlezl.

"Ano, ta teplota se snižuje. Tento pramen se kumuluje ve speciálních nádržích speciálních, takže se potom používá už většinou ochlazený. Ta teplota je kolem 30 stupňů až 35 stupňů."

Vy jste nedávno získal cenu Evropské asociace lázeňství.

Foto: Zdeňka Kuchyňová, Radio Prague International

"Evropská asociace lázní jsou je organizace, která sdružuje kolem 35 zemí Evropy a řadu lázní. Jednou ročně vyhodnocuje, jak pracují ta jednotlivá lázeňská sanatoria. A jednou z těch cen, která se dává, je také cena za výzkum lázeňství. To dostal náš Institut lázeňství a balneologie tady v Karlových Varech jako nejlepší výzkumné pracoviště v Evropě. A současně jsem přebíral i cenu za pracoviště, ve kterým já pracuji, Savoy Westend byl vyhodnocen jako nejlepší Medical Spa projekt Evropy."

Zajímavý projekt: Místní pijí tři týdny karlovarskou vodu

Místní mnohdy nevědí o lázních tolik, jako v cizině a také nepijí vodu. Teď realizujete zajímavý projekt, kdy místní lidé tři týdny pijí vodu karlovarskou vodu. A budete porovnávat hodnoty před a po.

Foto: Jiří Matoušek, Flickr, CC BY 2.0

"V současné době máme dvě velké skupiny. V první je 500 občanů Karlových Varů, kteří pijí tuto vodu. V další skupině, ve které je 80 pacientů, děláme ještě podrobné vyšetření. Už po dvou týdnech dochází ke snížení ztukovatění jater."

Jaký je ideální pobyt v lázních a jaká je realita?

"Ideální pobyt by byl tři týdny. První týden nejdřív pacient říká, že se necítí úplně dobře, je unavený a podobně. Druhý týden teprve dochází ke stabilizaci a třetí týden zlepšení. V současné době lidé nemají čas, takže přijedou třeba jenom na týden. No, můžeme si říci, lepší ten týden než vůbec nic. Takže určitě to svůj význam také má. Záleží samozřejmě také na diagnóze."