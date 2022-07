Současný český quilt se představuje v New Yorku

Zatímco v České republice slovo quilt zná možná jeden člověk z tisíce a pro většinu oslovených není rozdíl mezi quiltem a skotským kiltem, pro americké publikum není toto slovo ničím výjimečné, patří od dětství k prvním běžně používaným výrazům, provází je celý život.

Fenomén quiltu

Barbora Bartošová: Mlhavé ráno | Foto: České centrum New York

Pro pochopení tohoto fenoménu se musíme vrátit do doby po druhé světové válce, kdy západní část Evropy díky americké přítomnosti objevila patchwork a quilting jako zajímavé hobby a evropské autorky quilt jako výrazový prostředek umělecké tvorby. České ženy v té době měly zcela jiné starosti. Nedostatek běžného kvalitního oblečení přivedl sice Češky také k šicím strojům, ale ze zcela jiných praktických důvodů. Právě tady ale třeba hledat kořeny pozdějšího úspěchu: šicí stroj ve většině domácností, domácí švadleny se stále vyšší dovedností, umění z kousků textilu vyrobit něco zajímavého a jiného, schopnost improvizace. To vše při absolutním nedostatku předloh a vzorů. Revoluce přinesla obrat, oblečení bylo všude dostatek. Ale Češky začaly postrádat svoji radost z něčeho vlastnoručně ušitého, stýskalo se jim po šicím stroji. Po roce 2000 se jim náhle nabídla odpověď: patchwork a quilting!

A tak se zrodil fenomén českého guiltu, který se během krátké doby dostal na evropskou úroveň.

Výstava v Českém centru je „americkým snem“

Renata Edlmanová: Vltava 2002 | Foto: České centrum New York

V New Yorku se představuje 13 autorek z celé České republiky. Práce Jany Lálové ilustrují posun klasické autorky k modernímu designu, Romana Černá a Jana Štěrbová jsou dnes art quiltovými evropskými jmény s mezinárodní lektorskou činností. Irena Zemanová a Jana Haklová nabízí různé pohledy na soudobý quilt, rovněž s evropskou výstavní zkušeností. Nastupující generaci zastupuje Bára Bartošová s výraznou barevností svých prací a precizním zpracováním. Art Quilt klub a jeho kolekce vynesly mezi přední autorky i Evu Brabcovou, Helenu Fikejzovou, Mirku Kalinovou, Ivu Brzákovou a Naďu Harbichovou. V českém současném quiltu není běžně zastoupena figurální tvorba, portréty předních osobností od Renaty Edlmanové jsou ale mimořádné. Zcela specifické jsou obrazy Věry Skočkové, která techniku moderního quiltu spojila s modrotiskem a valašskými motivy.

Barbora Bartošová: Podmořský svět | Foto: České centrum New York

"Je to velký krok pro český současný quilt. Po postupném budování stabilního místa na evropské scéně se české autorky mohou představit v širším měřítku americkému publiku," říká kurátorka výstavy Jana Štěrbová, která se osobně zúčastnila slavnostního zahájení. Během večera zahrála svoji vlastní skladbu inspirovanou českými quilty Lucie Vítková, česká skladatelka, hráčka na akordeon, improvizátorka a performerka žijící v New Yorku. Podle ředitele Českého centra v New Yorku Miroslava Konvaliny je od oznámení výstavy zájem zejména v odborných kruzích od galeristů, umělců až po studenty textilního designu: „Zájem o to, kam se ubírá v současné době nejlepší evropský quilt jsme ve Spojených státech, kde má patchwork své kořeny, očekávali. Uvidíme, jaký bude zájem o výstavu během letních měsíců, kdy je v New Yorku také mnoho turistů.“