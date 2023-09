SOVA pomůže předpovídat tornáda, tsunami i turbulence. Vědci vyvíjejí největší český satelit

Družici SOVA vyvíjí česká společnost OHB Czechspace ve spolupráci s Akademií věd a dalšími českými firmami v rámci programu Ambiciózní projekty České republiky. Ten vytvořilo ministerstvo dopravy spolu s Evropskou vesmírnou agenturou s cílem vybudovat v Česku kapacity pro vývoj a výrobu vlastních kosmických misí.

„Věřím, že mise SOVA zvýší prestiž České republiky a hlavně české vědy v zahraničí,“ uvedl Jaroslav Chum z Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd ČR při představení projektu v Brně.

Satelite Observation of waVes in the Atmosphere (SOVA) | Foto: OHB Czechspace

Název SOVA je zkratkou anglického názvu pro družicové pozorování vln v atmosféře Satelite Observation of waVes in the Atmosphere. Český satelit by se měl na oběžnou dráhu vydat v roce 2028 a zůstat tam nejméně 2 roky. Pohyboval by se ve středních a vyšších vrstvách atmosféry, tedy ve výšce od šedesáti do tři sta kilometrů nad povrchem Země.

Pomocí získaných dat by pak měl vyvinout přesnější klimatické modely, které používají klimatologové a meteorologové. Díky tomu by mohli lépe předpovídat extrémní jevy počasí, jako jsou přívalové deště, bouřky nebo silný vítr ovlivňující zemědělství, záplavy a eroze půdy.

„Kromě toho by sledování vln a poruch v horních vrstvách atmosféry a v ionosféře mohlo potenciálně najít uplatnění v budoucích systémech varování před tsunami. Zemětřesení, tsunami, konvektivní bouře apod. totiž generují atmosférické vlny šířící se vzhůru. Atmosférické vlny vyvolané tsunami by tak mohly být zjištěny v horních vrstvách atmosféry dříve, než tsunami zasáhne pobřeží, pokud je epicentrum dostatečně daleko od pobřeží,“ vysvětlil Jaroslav Chum.

Mise pomůže také zlepšit předpovědi blížících se tornád či turbulencí v letectví. Přínosná budou i měření poruch v ionosféře, které mohou zhoršovat přesnost navigačních systémů, včetně GPS.

Foto: OHB Czechspace

Největší v historii Česka

O realizaci projektu se rozhodne na konci září, kdy proběhne vyhodnocení mise SOVA a ostatních projektů v rámci programu Ambiciózní projekty ČR. Aktuálně se v rámci programu připravuje několik ambiciózních projektů, které česká delegace Evropské vesmírné agentury vyhodnotí a vybere několik z nich.

Pro společnost OHB Czechspace je to velká výzva, protože mise SOVA by se po realizaci stala první vesmírnou firmou v Česku, která bude zodpovědná za celou misi – od stavby satelitu, přes jeho otestování, start na oběžnou dráhu či zajištění komunikace se Zemí, až po zpracování dat a jejich analýzu.

„I v Evropě existuje pouze několik málo společností, které by se mohly pyšnit tímto označením. Většina firem má totiž za úkol postavit jen samotný satelit nebo jeho část a zbývající činnost zpravidla obstarává Evropská kosmická agentura,“ uvádí Akademie věd v tiskové zprávě.

Ondřej Krepl | Foto: OHB Czechspace

Před několika týdny skončila první fáze projektu, která má za cíl ověřit proveditelnost celé mise. „Nyní se nacházíme ve fázi B1, během které se na základě výsledků analýz zvolený design dále rozpracovává do větších detailů. Vznikne tak předběžný návrh mise (družice) s jasnou podobou všech systémů a funkcí,“ uvedl za OHB Czechspace autor projektu Ondřej Krepl.