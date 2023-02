Stavba století slouží lidem už 50 let

Stavba Nuselského mostu | Foto: DPP

První myšlenky na překonání Nuselského údolí se datují už do konce 19. století. Ovšem až na přelomu 50. a 60. let byla uspořádána architektonická soutěž, z níž vítězně vyšel návrh trojice architektů Vojtěcha Michálka, Stanislava Hubičky a Svatopluka Kobra. K slavnostnímu otevření 485 metrů dlouhého mostu došlo až 22. února 1973. (Otevření bylo součástí oslav Gottwaldova únorového komunistického puče, most také původně nesl název Most Klementa Gottwalda stejně jako stanice metra, která se nachází na konci mostu směrem z centra)

Zatěžkávací zkouška Nuselského mostu - přejezd tanků | Foto: DPP

Když dnes stojíte v Nuselském údolí a sledujete most nad sebou, nabízí se vám úchvatný pohled. Most je široký 26,5 metru. Podpěry mostu svírají dvě pole o délce 68,5 metru a tři o délce 115,5 metru. Mostovka se nad vaší hlavou vznáší ve výšce 42,5 metru. I když je to zezdola pocit omračující, nejedná se zdaleka o nejvyšší pražský most. Ten Lochkovský na silničním okruhu je v téměř dvojnásobné výšce nad údolím.

Most sebevrahů

Foto: Barbora Navrátilová, Radio Prague International

Negativní věhlas získal most zejména v počátcích své existence. Stal se vyhledávaným místem sebevrahů. Metr vysoké zábradlí nebylo složité překonat. Nepomohla ani úprava mostu v roce 1990, kdy byla pod zábradlí natažena záchranná síť. Odhodlání lidí k sebevražednému skoku nezabránilo ani zvýšení zábradlí na 270 centimetrů. Definitivně pomohla až instalace kluzkého a ohebného plechu stočeného k silnici.

Foto: Barbora Navrátilová, Radio Prague International

Přesné údaje o počtu sebevrahů nejsou k dispozici, nejčastěji se uvádí, že svůj život skokem z mostu ukončilo zhruba 350 lidí.

V roce 2000 byl Nuselský most vyhlášený v kategorii Dopravní stavby vyhlášen Stavbou století.

Foto: Barbora Navrátilová, Radio Prague International