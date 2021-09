Tři lektorky ve světě

Klára Moldová | Foto: Vít Pohanka, Radio Prague International

Kristýna Omastová má na starosti tři krajanské komunity v Batayporã, Porto Alegre a Nova Petrópolis v Brazílii. Jitka Lukášová to má mnohem blíž: už skoro desítku let působí na Jagelonské univerzitě v Krakově. A skoro stejně dlouho učí na předměstí Chicaga češtinu Klára Moldová. Všechny je spolu s dalšími lektory vysílá za krajany Dům zahraničních služeb, který spadá pod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Jitka Lukášová | Foto: Vít Pohanka, Radio Prague International

Práce v tak odlišných podmínkách s komunitami, které už po generace rozvíjejí jiné tradice, s sebou přinášejí nečekané překážky, ale také radosti. Do práce všech tří lektorek samozřejmě zasáhla v poslední době výrazně pandemie koronaviru. Výuka se stejně jako skoro ve všech vzdělávacích institucích přesunula z velké části nebo i úplně na internetové platformy. A to pochopitelně vede k otázce, jaký úkol mají plnit lektoři vysílaní za krajany do dalekých zemí. Jak mají motivovat studenty různého věku, kteří vyrostli v případě Brazílie a Spojených států v naprosto odlišných kulturních a přírodních podmínkách, v případě Polského Krakova naopak velmi blízko českému prostředí a kultuře.

Na tyto a jiné otázky odpovídají tři české lektorky ve videu Víta Pohanky: