Česká škola v Chicagu letos slaví 100 let. Ročně vyučuje až stovku dětí

Klára Moldová | Foto: Česká škola v Chicagu

V nadcházejícím školním roce tam bude učit šest lektorů českého jazyka, což je nejvíc za dobu trvání. Na setkání v Domě zahraniční spolupráce to připomněla tamní učitelka Klára Moldová. V Chicagu působí jako tzv. vyslaná učitelka devět let, je i viceprezidentkou školy.

Za tu dobu podle ní mnohonásobně vzrostl počet dětských a dospívajících studentů z rodin, které pocházejí z Česka nebo mají v tuzemsku kořeny. "Když jsem přijela, tak existovala asi jedna skupina o počtu 15 dětí a teď máme mezi 80 až 100 dětmi," řekla ČTK.

Oslavy 100. výročí založení České školy v Chicagu | Foto: Generální konzulát ČR v Chicagu

Česká škola T. G. Masaryka byla založena v roce 1921, od té doby slouží české krajanské komunitě bez přerušení.

Kurzy se soustředí na rozšiřování slovní zásoby

Česká škola v Chicagu připravuje v rámci projektu Příběhy našich sousedů rozhovor s Thomasem Morelem | Foto: Post Bellum

Kurzy se konají v sobotu dopoledne mezi desátou a třináctou hodinou. "Začínáme českou gramatikou, ta trvá 60 minut. Zbytek vyučování dělíme na různé aktivity. Pracovali jsme na Příbězích našich sousedů (ve spolupráci s organizací Post Bellum), uspořádali gurmánskou soutěž a také čteme knihy. 'Naše' děti přečtou dvě nebo tři knížky beletrie za školní rok v rámci vyučování," řekla Klára Moldová.

Podle Moldové už před nástupem do kurzů mluví děti převážně velmi dobře česky. "Jejich problém nastává tam, kde už rodiče nemohou suplovat vyučování," podotkla učitelka. Kurzy se tak soustředí na písemné vyjadřování a rozšiřování slovní zásoby.

Ve škole se scházejí i dospělí

Jan Neruda Club | Foto: Dům zahraniční spolupráce

Do školy dochází také tři desítky dospělých. "Máme historický klub, vyloženě pro seniory. Jmenuje se Jan Neruda Club. To jsou senioři, kteří se tam scházejí, někteří snad už 30 let. Jejich cílem je opravdu se potkávat," podotkla Moldová.

Dodala, že zatímco u dětí během nejhorších fázích pandemie fungovala on-line výuka, zapojení seniorů se v důsledku protipandemických opatření výrazně utlumilo. Doufá však, že se do školy vrátí.

Ostatní dospělí pak navštěvují kurzy češtiny od začátečníků po pokročilé. "Vyrostli tak jako dnešní děti v rodině, kde se česky mluvilo a chtějí si jazyk nějak udržet," dodala Klára Moldová, kterou baví i cesty s krajany do České republiky. "Je to pro mě důvod dovzdělávat se o České republice."