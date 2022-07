V Česku chybí dárci krve. Pomoci má kampaň „I tobě koluje v žilách naše krev“

Ilustrační foto: Filip Jandourek, Český rozhlas

V rámci Evropy patří Česko v dárcovství krve k průměru. Nejčastějšími dárci jsou lidé ve věku mezi 40 a 60 lety. Podle odborníků je proto potřeba také oslovit nové mladé dárce.

„Lékařská věda, přes její obrovské úspěchy a rozvoj, umělou krev vyrobit nedokáže. V České republice máme velmi dobře zavedený systém dárcovství krve a máme vzorné dárce. To, co stále potřebujeme, je pravidelné obnovování dárcovské základny. A to je to hlavní, co očekáváme od tohoto projektu – věříme, že IZS pomůže doplňovat a rozšířit dárcovskou základnu o nové pravidelné dárce,“ řekl ke kampani primář oddělení hematologie a krevní transfuze ÚVN a předseda Společnosti pro transfuzní lékařství Miloš Bohoněk.

„Dokážeme toho hodně, ale zázraky neumíme. Obzvlášť jednu věc nahradit nedokážeme, a tou je krev.“ I to zazní v klipu, který společně natočili příslušníci integrovaného záchranného systému, tedy policisté, záchranáři a hasiči.

Foto: Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy

Snaží se v něm lidem vysvětlit, proč je krev v životě tak moc důležitá. Video ukazuje dopravní nehodu, kde musí vyprostit řidiče z nabouraného auta, záchranná služba ho pak odváží do nemocnice. Spot provází komentář, proč by se lidé měli stát dárci krve.

Hlavní myšlenkou kampaně je podle autorů využití soutěžního prvku mezi veřejností příslušníky záchranných složek. Jde o jakýsi souboj dárců, kdy obě skupiny budou mezi sebou soutěžit, kdo daruje více krve. Výzva bude prezentovaná na sociálních sítích všech složek integrovaného záchranného systému, také na stránkách policie.

„Na webu jsou dvě virtuální nádoby s krví, kdy jedna patří příslušníkům záchranného systému a druhá veřejnosti. Každý týden budou pražské nemocnice, které jsou do projektu zapojeny, posílat počty dárců a nádoby se tak budou plnit krví. Zájemci tak uvidí, zda více darují krev, a tedy vyhrávají členové IZS, nebo veřejnost,“ vysvětlila projekt mluvčí Policie Violeta Siřišťová.

Podle informací na webu bude výzva trvat čtyři měsíce a poté bude vyhodnocena.

Tři lidské životy

Do projektu se zapojily všechny pražské nemocnice s vlastní transfuzní stanicí. Mimo jiné i Fakultní Thomayerova nemocnice.

Thomayerova nemocnice | Foto: Radio Prague International

„Chtěl bych velice poděkovat všem složkám IZS a Ministerstvu vnitra za skvělý nápad v podobě této kampaně a rovněž za pomoc při náboru dobrovolných dárců krve, bez které se v medicíně neobejdeme. Vážím si všech dárců, kteří se do dárcovství zapojují a pomáhají našim pacientům zvládnout jejich zdravotní potíže,“ řekl ředitel Thomayerovy nemocnice Zdeněk Beneš.

„Každá taková aktivita je pro nás velice důležitá a významná. Z jednoho odběru dokážeme statisticky zachránit až tři lidské životy,“ zdůraznil.

Michal Stiborek | Foto: Ministerstvo zdravotnictví ČR

K připojení ke kampani vyzývá i Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM). Na sociálních sítích upozorňuje, že loni využili skoro 4 a půl tisíce litrů krevních derivátů pro pacienty.

Při vážnější operaci srdce potřebuje IKEM až 65 litrů krve. „Někdy nevíte, jaká ta spotřeba bude. Nevíte, kdy k tomu dojde, někdy je to náhle, nemusí to být plánovaný výkon, proto je potřeba, aby ta krev byla v celém spektru a v dostatečném objemu,“ uvedl ředitel institutu Michal Stiborek.