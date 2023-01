V New Yorku zemřela Betty Knorrová, jedna z nejvýznamnějších osobností české komunity v USA

V noci na pondělí zemřela v New Yorku Betty Lee Knorrová - vdova po válečném hrdinovi a nositeli Řádu britského impéria generálu Miloši Knorrovi. Bylo ji 88 let. Betty Lee, která pracovala pro americké ministerstvo zahraničí či CIA, byla významnou členkou a podporovatelkou české komunity ve Spojených státech. Na Manhattanu pořádala kromě jiného desítky let pro českou komunitu vyhlášené plesy Beseda Ball.

Miloš Knorr s manželkou na svatbě přítele | Foto: Soukromý archiv Betty Lee Knorrové

Betty Lee se narodila 10. září 1934, se svým manželem se seznámila v období studené války. „Na první schůzce mi řekl, že si mě vezme, a to se mi moc nelíbilo. Ale postupně se mi líbit začal.“ Tak vzpomínala v rozhovoru pro Českou televizi před čtyřmi lety ve svém bytě v New Yorku manželka generálmajora Miloše Knorra Betty Lee na jejich seznámení.

Poznali se během studené války na koktejlové party v Nizozemsku. Už tehdy prý věděla, že manažer americké pojišťovny, jak se Knorr představil, pracuje ve skutečnosti jako špion. Betty totiž působila na americkém ministerstvu zahraničí a její tehdejší šéf ji varoval, aby byla opatrná.

„Řekl, že někdo nahlásil, že jsem si vyšla s tímto Čechem. Věděli, že byl špion. Nahlásili to dokonce dva lidé a chtěli, abych byla opatrná. Myslím, že jsem tehdy byla překvapená. Než jsme se vzali, moc mi o své minulosti neříkal.“

Miloš Knorr se svou manželkou Betty Lee Knorrovou | Foto: Soukromý archiv Betty Lee Knorrové

Pak se jejich cesty na dva roky rozešly, za další dva roky se vzali. Betty Lee bylo dvacet sedm let, Miloši Knorrovi dvaačtyřicet. Po svatbě ji také československý válečný veterán a odbojář začal vyprávět svůj příběh.

Miloš Knorr | Foto: Post Bellum

Miloš Knorr se narodil 20. září 1918. Po absolvování gymnázia v Ivančicích na Brněnsku se rozhodl pro profesionální vojenskou dráhu. Jako absolvent vojenské akademie v Hranicích na Moravě uprchl na počátku druhé světové války z okupovaného protektorátu přes Slovensko a Balkán do Francie, kde se přihlásil do armády. Později se stal příslušníkem československé jednotky v Anglii. Přežil i výbuch lodi, kdy se z šesti set vojáků zachránila jen padesátka. S britskou armádou se jako jeden z pouhých tří československých vojáků zúčastnil v červnu 1944 vylodění spojenců v Normandii. Za účast v bojích obdržel od krále Jiřího VI. Řád britského impéria.

Po válce se Knorr vrátil do Československa, ale krátce po komunistickém puči v roce 1948, kdy mu hrozila perzekuce, opustil vlast znovu. V Rakousku a pak i v Německu se ihned zapojil do zpravodajské činnosti pro americkou zpravodajskou službu. Nejdříve prověřoval, zda mezi poúnorovými uprchlíky z Československa nejsou komunističtí agenti. Z Mnichova pak řídil celou síť agentů v Česku.

Česká národní budova v New Yorku | Foto: Radio Prague International

V roce 1954 přesídlil do New Yorku, začal pracovat u velké pojištovny, kde si vybudoval skvělou kariéru. V USA se také zapojil do činnosti Fondu na pomoc československým uprchlíkům a dalších krajanských organizací. Spolu s dalším významným českým exulantem Janem Hirdem Pokorným se tu mimo jiné zasadil o rekonstrukci České Národní budovy.

„Byla tehdy ve velmi špatném stavu. I já jsem jim tam pomáhala, organizovala jsem bály, celých patnáct let,“ zavzpomínala paní Knorrová, která také s manželem finančně podporovala československé uprchlíky a také vypomáhala americké službě CIA jako špionka. V devadesátých letech s manželem několikrát navštívila Česko, kam Knorr po pádu komunismu jezdil pravidelně až do své smrti v roce 2008.

Betty Lee Knorrová ukazuje vzpomínky ve fotoalbu | Foto: Soukromý archiv Betty Lee Knorrové

Betty Lee svého muže přežila o 15 let. Miloš Knorr zemřel 1. července 2008 v New Yorku. Deset let po jeho smrti byla urna s jeho popelem, jak si sám přál, pohřbena po boku jeho rodičů na ivančickém hřbitově.