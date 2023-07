Vědci připravují první kompletní fotografický atlas rostlin v Česku

Už od roku 2018 na atlase pracuje 20 botaniků a více než 60 fotografů. "Atlasů rostlin je spoustu, ale jsou to menší knížky nebo překlady ze zahraničí a mají maximálně 1000 druhů. Navíc často bývají i kreslené. Atlas, který právě vzniká, bude obsahovat více než 3100 druhů, protože do něj dáme všechny původní české rostliny," uvedla jedna z autorek Alena Lepší.

Internet je sice plný rostlin, ale podle autorů tam zdaleka nejsou všechny a navíc se tam objevují chyby v pojmenování. V zahraničních publikacích podstatná část našich druhů chybí. A taky v nich nenajdete česká jména rostlin. Takže laik se z něho moc nedozví.

Fotografický atlas rostlin ČR | Foto: Botanický ústav AV ČR

Nový fotografický atlas by měl být pro laiky, odborníky i školy. Budou v něm nejen informace nejen o původních planých rostlinách v Česku, ale také o takzvaných často zavlečených. Publikace bude informovat i o vyhynulých druzích, u kterých však existuje naděje, že se budou opět v přírodě vyskytovat.

Díky mobilní aplikaci kniha pomůže s vyhledáváním v terénu

V Česku jsou stovky vzácných druhů rostlin. Některé třeba i na čas vymizely, ale zase si našly lokality, kde se objevují. Jde například o lomikámen trojprstý. Vzácnou rostlinou je jeřáb bezděský, který roste pouze v okolí Bezdězu.



Fotoatlas připravují vědci ze čtyř univerzit a botanického ústavu Akademie věd. "Předpokládáme, že pokud seženeme potřebných pět milionů korun na další práci, tak v roce 2027 by kniha mohla být v závěrečných korekturách. Následně by měla být dostupná na pultech všech knihkupectví. Z výtěžku z prodeje pak chceme připravit publikaci do mobilu i s vyhledáváním do terénu," dodala Lepší. Autoři na projektu pracují ve volném čase a na jeho dokončení probíhá sbírka.



Fotografický atlas rostlin České republiky tak bude první kompletní fotografická botanická kniha na českém trhu. Fotografie a údaje o rostlinách budou zkontrolovány odborníky.