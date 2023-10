Velkou pardubickou to nekončí. Závodiště dlouho nespí a chystá se i na bruslení

Jaroslav Müller | Foto: Jakub Schmidt, Český rozhlas

Samotné závodiště má rozlohu 56 hektarů. Na dráze je víc než 5 kilometrů živových plotů, více než 50 překážek, oranice a tráva. Pro koně je tu připraveno 165 boxů. A závodiště je připravené až na 25 tisíc návštěvníků, představil závodiště ředitel Dostihového spolku Jaroslav Müller.

"Pardubické závodiště s Velkou pardubickou, je známé nejenom u nás, ale i v Evropě a po celém světě. Je to velice významný bod pro český a evropské turf. Velká pardubická je zařazená i do seriálu dostihů Crystal Cup, což je seriál, který má deset dostihů, deset závodišť po celé Evropě. Je to pro nás možnost dále se prezentovat navenek a zároveň sem zvát zahraniční účastníky."

Klobouky patří k dostihům

A protože k dostihům patří i klobouky, mohli jsme na Velké pardubické vidět jejich přehlídku.

Foto: Zdeňka Kuchyňová, Radio Prague International

"Věděly jsme, že klobouk mít budeme."

Jak často jezdíte na dostihy?

"Letos jsme tu poprvé."

Jste z Pardubic, nebo jste přijely z daleka?

"Z Liberce."

Foto: Zdeňka Kuchyňová, Radio Prague International

A co vás nalákalo, že jste se poprvé vydaly na Velkou pardubickou?

"Už hodně let jsme přemýšlely, že se sem pojedeme na Velkou pardubickou podívat. Letos to konečně vyšlo. Vždycky jsme to sledovaly v televizi, tak jsme to chtěly zažít naživo."

O kousek dál přichází další žena ve stylovém klobouku.

Foto: Zdeňka Kuchyňová, Radio Prague International

"Já jsem to původně nemínila takto řešit, ale vzhledem k tomu, že moje společnice, která je tu se mnou, a od které jsme ten dárek dostaly, tak říkala: bude klobouk, tak jsem si ho půjčila. My jsme to dostaly jako vánoční dárek."

A jak se vám dostihy líbí?

"Já je sleduji každý rok a vždycky, když odstartují, tak slzím a bojím se o ty koně, aby všichni došli."

Letos bohužel na Taxisově příkopu ztroskotalo několik koní.

Foto: Zdeňka Kuchyňová, Radio Prague International

Sezóna ještě nekončí

Velká pardubická je sice pro závodiště vyvrcholením, ale jak řekl Jaroslav Müller, sezóna ještě nekončí.

Foto: Zdeňka Kuchyňová, Radio Prague International

"Závodiště příliš dlouho nespí, protože tu máme i zimní projekt, zimní sportovní park, takže v letošním roce opět budeme ledovou plochu, takže se můžeme těšit, že před Vánoci, pokud to klimatické podmínky dovolí, začneme bruslit a uvidíme, jak dlouho nám led vydrží, než roztaje. Dostihová sezóna začíná v polovině měsíce dubna, jarním dostihovým dnem. Tradičně tu překážkovou sezónu zahajujeme 8. května."

I když se bude příští rok běžet 134. Velká pardubická, od prvního startu na zdejším závodiště uplynulo 150 let. Jak vůbec závodiště vzniklo?

Parforsní hony v polovině 19. století na Pardubicku | Foto: Josef Pírka, Východočeské muzeum Pardubice

"Vznikalo na chlumeckém panství, kde se jezdily parforsní hony. To byl prvopočátek a v okamžiku, kdy páni z Chlumce začali navštěvovat zahraniční dostihová závodiště - parforsní hony. Tak začala vznikat myšlenka, jak to propojit, takže se hledalo vhodné místo tady v regionu, blízko panství a našlo se místo právě tady v Pardubicích, kde se před těmi 150 lety běžela první Velká pardubická."

Někteří koně se potřebuji aklimatizovat, někteří jedou přímo na závodiště. Jak je to tady?

"Valná většina koní se neaklimatizuje. Jsou zvyklí na ty přesuny. Jsou to dostihoví koně. Ty časy, kdy sem jezdili třeba sovětští koně tři týdny před Velkou pardubickou, ty už jsou dávno pryč. Už tady nejsou stáje. Dřív tady bylo i tréninkové centrum, takže byla možnost tady dotrénovat. To už dnes není, takže valná většina těch koní jezdí ráno před dostihy," dodal ředitel Dostihového spolku Jaroslav Müller.