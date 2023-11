Vinzenz Priessnitz, zakladatel vodoléčby

Muzeum v rodném domě Vincenze Priessnitze | Foto: Petr Slinták, Český rozhlas

Vinzenz Priessnitz spatřil světlo světa v rodině chalupníka nedaleko města Jeseníku na severovýchodě dnešního Olomouckého kraje blízko hranic s Polskem. Jeho rodným jazykem byla němčina, což bylo ale v téhle části země obvyklé. Priessnitzova osobnost je v každém případě s tímto krajem hluboce spjatá a na jeho jméno a odkaz jsou místní obyvatelé i dnes v 21. století patřičně hrdí. Pan Květoslav Krowka je emeritním archivářem města Jeseníku a příběhu Vinzenze Priessnitze zasvětil velkou část svého profesního života. K zásadní události podle něj došlo, když bylo Vinzenzovi 16 let:

Foto: Česká televize, ČT24

“On se těžce zranil. Přejel ho vůz, měl zraněná žebra. V té době se léčilo z dnešního pohledu hodně problematicky přikládáním pijavic, horkými zábaly a podobně. On to začal řešit tak, jak to viděl okolo sebe v přírodě.”

Priessnitz se začal léčit vodou a studenými zábaly. I když sousedé prorokovali, že se ze zranění nikdy nevzpamatuje, zcela se uzdravil. O tom, že je jeho přírodní léčba opravdu účinná, se nejdřív dozvídali lidé z bezprostředního okolí, postupně ale začali přijíždět pacienti ze stále větších vzdáleností.

Foto: Daniela Vrbová, Český rozhlas

Často sice čelil nařčení ze strany místních ranhojičů a lékařů ze šarlatánství a z toho, že zdraví spíš pacientů dokonce poškozuje. Zanedlouho ale přišel Vinzenz Priessnitz na způsob, jak se účinně právně chránit:

Foto: Česká televize, ČT24

“Nechával si od pacientů vystavit potvrzení ve smyslu: ‘Vyléčil mě z té a z té choroby, nepodával mi žádné léky a nic jsem mu nemusel za léčbu platit.’ V okresním archivu se zachovalo na 40 takových potvrzení.”

Ve 40. letech 19. století už byl věhlas Priessnitzových přírodních metod opravdu velký. Přitahoval známé osobnosti ze střední i východní Evropy.

V dnešních Lázních Jeseník se léčil například známý ruský spisovatel Nikolaj Vasiljevič Gogol.



Vinzenz Priessnitz zemřel nejen z dnešního pohledu předčasně a vzhledem k věhlasu, který si jako léčitel získal, tak trochu triviálně: nachladil se cestou při vyřizování administrativních záležitostí v Javorníku a následky byly natolik vážné, že je jeho organismus nepřekonal. Nicméně našel pokračovatele a lázně, které založil, stále existují. Zachovaly si svůj věhlas přes všechny změny vládnoucích režimů včetně nacismu a komunismu. Jsou dodnes oblíbeným místem pro ozdravné odpočinky pro rekonvalescenty nejen z Česka. Odkaz Vinzenze Priessnitze, zakladatele moderní vodoléčby, oživuje tuhle část Olomouckého kraje i víc než dvě století po jeho narození.

Priessnitzovy lázně | Foto: Libor Kukal, Radio Prague International

Další slavní rodáci z Olomouckého kraje: Otto Wichterle, světově proslulý český vědec a vynálezce, vynálezce měkkých kontaktních čoček a zakladatel Ústavu makromolekulární chemie ČSAV se narodil v Prostějově. ... Z Olomouce pochází Eliška Junková, legendární automobilová závodnice, která závodila na vozech Bugatti. V Olomouci se narodila i další česká sportovní legenda Karel "Káďa" Pešek, který má medaili z hokejového turnaje olympijských her a zároveň hrál ve finále fotbalového turnaje olympiády.