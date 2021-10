Z Japonska do České republiky díky vášni pro hudbu Antonína Dvořáka

Hudba může změnit život. Zájem o českou klasickou hudbu zavedl klavíristku Soyoko Saito a zpěvačku Natsumi Matsuzaki z rodného Japonska až do České republiky.

Téměř nikdo nemohl předvídat, že se cesty Soyoko a Natsumi jednoho dne zkříží. Soyoko vyučuje hru na piano již dvacet let a Natsumi je operní zpěvačkou. Společný zájem o dílo Antonína Dvořáka je přivedl k tomu, aby se usadily v České republice a vydaly se po stopách slavného skladatele.

Soyoku klavírem nadšená nebyla

Soyoko Saito | Foto: Paul-Henri Perrain, Radio Prague International

V mládí se Soyoko neplánovala stát profesionální klavíristkou. Zajímala ji spíše farmacie, ale její matka, učitelka klavíru, chtěla, aby se vydala v jejích šlépějích. Nakonec na univerzitě absolvovala kurz hudby a pedagogiky a začala vyučovat hru na klavír.

„Když jsem byla malá, nechtěla jsem hrát na klavír, protože moje matka byla přísná a já si myslela, že všichni učitelé hudby jsou stejní. Nakonec jsem ale hru na klavír studovala také, i když bez velkého nadšení. Dnes jsem ale svým rodičům vděčná, protože jsem se díky nim dostala do Prahy a potkala spoustu nových přátel a získala plno zajímavých zkušeností.“

Do Prahy se Soyoko přestěhovala ve svých 45 letech. Poprvé sem přijela před několika lety na výlet. Krása města ji ohromila a začala snít o opětovné návštěvě vlasti Antonína Dvořáka, kterého obdivovala. Díky náhodě se seznámila s japonskou rodinou žijící v Česku, která se jí během prvních let v Praze ujala. Po příjezdu začala navštěvovat kurzy češtiny a hodiny klavíru na konzervatoři.

„Nejprve jsem dvakrát týdně chodila na soukromé hodiny na konzervatoř. Za dva roky jsem se naučila gramatiku a posléze se přihlásila do jazykové školy. Čeština je pro mě obtížná, zejména skloňování, ze kterého mě nejednou rozbolela hlava. Ráda se však učím cizí jazyky.“

Natsumi Matsuzaki a Soyoko Saito | Foto: Paul-Henri Perrain, Radio Prague International

Natsumi se do Dvořákovy hudby zamilovala už v Japonsku



V Praze si Soyoko všimla skupina japonských hudebníků, kteří hledali klavíristu. Díky nim se v roce 2018 seznámila s Natsumi. Jednou z prvních skladeb, kterou jako duo předvedly, byla francouzská „La mort d´Ophélie“ od Camilla Saint-Saënse.

Natsumin příchod do České republiky provázely naprosto odlišné okolnosti než u Soyoko. Stát se zpěvačkou pro ni bylo samozřejmostí a rodiče ji v její profesní volbě podporovali:

„Rodiče mě v mé volbě naštěstí podporovali. Jsem jim za to moc vděčná. Když jsem jim oznámila, že chci studovat zpěv, řekli mi: „Budeme tě podporovat, můžeš jít svou vlastní cestou, ale měj na paměti, že ať se stane cokoli, měla bys stále mít dostatek peněz na živobytí.“

Soyoko Saito a Natsumi Matsuzaki | Foto: archiv Soyoko Saito

Natsumi při studiu hudby v Tokiu objevila Dvořákovu Píseň Rusalky o měsíčku, která ji navždy změnila život. Byla přijata na Janáčkovu akademii múzických umění v Brně a po dvou letech strávených na Moravě se přestěhovala do Prahy.

„Tuto skladbu jsem poprvé slyšela ve třetím ročníku na univerzitě. Byla jsem tak ohromena a dojata její krásou, že jsem se chtěla o české hudbě dozvědět víc. Začala jsem poslouchat tvorbu českých skladatelů, například Dvořáka, Smetany nebo Martinů. Do české hudby jsem se zamilovala a to mě přesvědčilo, abych odjela do Česka.“

Soyoko dodává, že Česko je svou hudbou a tvorbou svých skladatelů v Japonsku velmi známé:

„Japonci Českou republiku znají díky Vltavě, neboť studenti již od středních škol poslouchají Smetanovu Mou vlast. Když jsem o této skladbě slyšela, vždy jsem toužila spatřit onu Vltavu a Českou republiku.“