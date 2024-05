Život, exil, umění. Na zámku v Rosicích je nová expozice věnovaná Medě a Janu Mládkovým

Výstava věnovaná manželům Mládkovým, se kterou se na zámku zatím počítá na deset let, byla umístěna do nově zrekonstruovaných prostor. „Jsou to prostory, které tady zůstaly ve stavu, jak nám je zanechal socializmus, ještě počátkem 90. let. Takže byly nevyužívané a my jsme je pro účely této expozice kompletně zrenovovali a do tří místností jsme expozici nainstalovali,“ přiblížil kastelán zámku Ludvík Vaverka.

Na vzniku výstavy se podílela Nadace Jana a Medy Mládkových, která předměty i umělecká díla zapůjčila. Podobu výstavy zpracovali kurátoři z pražského Musea Kampa, které sbírku manželů Mládkových spravuje. Tvoří jí tři panely s fotografiemi a texty, které popisují život Mládkových ve třech etapách, na třech místech - v Paříži, Washingtonu a v Praze.

Meda a Jan Mládek – Život, exil, umění | Zdroj: Zámek Rosice

Na figurínách je vystavené oblečení paní Medy, ve vitrínách pak různé řády a vyznamenání, které Mládkovi obdrželi, ale třeba také jejich cestovní pasy. Návštěvníci uvidí také například šperky paní Medy, předměty osobní povahy i vybraná umělecká díla ze slavné sbírky

Součástí moderně řešené expozice je historický nábytek z jejich domu ve Washingtonu, což byla slavná adresa. Byl jakýmsi salonem alternativního Československa. Místem, kde se setkávali emigranti, umělci, intelektuálové, či američtí politici.

„Jsem moc ráda, že se nám tento hezký projekt povedl ve spolupráci s kolegy ze Správy zámku Rosice a Musea Kampa zrealizovat. Díky všem, kteří se podíleli svým umem a úsilím! Za finanční podporu děkuji také všem dárcům, zejména Jihomoravskému kraji a společnosti PANEP,“ uvedla starostka Rosic Andrea Trojanová.

Manželé Meda a Jan Mládkovi, kteří patří mezi jedny z největších mecenášů české kultury, se drželi hesla, že když přežije kultura, přežije i národ. Díky nim vzniklo pražské Museum Kampa v roce 2003, které opatruje kolekci děl Františka Kupky a rozsáhlou sbírku českého a středoevropského umění od šedesátých let do současnosti.

Jan Viktor Mládek byl ekonom polsko-českého původu, guvernér a jeden z výkonných ředitelů Mezinárodního měnového fondu, sběratel a mecenáš středoevropského umění. Zemřel v létě 1989 krátce před sametovou revolucí v exilu v USA, paní Meda jej přežila o víc než třicet let. Zemřela 3. května 2022 v nedožitých 103 letech. Oba jsou pohřbeni v Rosicích.

„Rosice si jako místo svého a Janova posledního odpočinku vybrala sama paní Meda, protože právě z Rosic měla pocházet rodina Mládkova. Jejich hrobku na rosickém hřbitově označuje betonová socha sv. Františka z Assisi od profesora Jana Hendrycha, který přes pětadvacet let vedl sochařský ateliér na pražské akademii,“ připomíná na webu Museum Kampa.

Meda Mládková | Foto: Alžběta Švarcová, Český rozhlas

Meda Mládková žila od roku 1948 v emigraci, nejdříve ve Švýcarsku, později ve Francii a nakonec ve Spojených státech, pomáhala krajanům. V letech 1955 až 1960 studovala dějiny umění v Paříži. Ve francouzské metropoli se seznámila s malířem českého původu Františkem Kupkou, jehož díla začala intenzivně sbírat. Po smrti manžela Jana Mládka v srpnu 1989 na jeho přání celou kolekci věnovala Praze. Po revoluci pro ni vybrala zchátralou budovu Sovových mlýnů a založila nadaci.

V 1999 udělil tehdejší prezident Václav Havel Medě Mládkové státní vyznamenání Za zásluhy v oblasti kultury. O 13 let později převzala francouzský Řád za zásluhy. Jedno z nejvyšších ocenění ve Francii.