Museum Kampa slaví 20 let!

Meda Mládková | Foto: Meda Mládková / Museum Kampa

Před časem zařadil britský deník Guardian Museum Kampa mezi desítku nejlepších a přitom málo známých muzeí v Evropě. Nebylo by tomu nebýt obrovského úsilí a vyjednávání mecenášky a sběratelky umění Medy Mládkové. Díky ní se muzeum v budově Sovových mlýnů stalo jedním z významných pražských kulturních stánků. Neodmyslitelně k němu patří díla průkopníka abstraktní malby František Kupky. Jejich kolekce nyní čítá na 250 děl. Jde především o práce na papíře - kresby a studie k pozdějším velkým plátnům, a také 12 obrazů. Ve sbírce nadace manželů Mládkových je také jedna z prvních a zásadních Kupkových abstrakcí: Amorfa - Teplá chromatika z roku 1912. S ní související Amorfu - Dvoubarevnou fugu má ve svých sbírkách Národní galerie. Kromě toho muzeum pečuje o dílo sochaře Otto Gutfreunda a spravuje sbírku středoevropského umění druhé poloviny 20. století, která zahrnuje práce Jiřího Koláře, Karla Malicha, Stanislava Kolíbala či Karla Nepraše.

Expozice Františka Kupky | Foto: Museum Kampa

Yoko Ono i Andy Warhol

Výstava Lubomíra Přibyla v Museu Kampa | Foto: Museum Kampa

Za dvacet let existence mohli návštěvníci Sovových mlýnů vidět díla takových tvůrců jako Yoko Ono, Andy Warhol nebo Julian Opi. Pro letošní dvacátou sezónu zvolili kurátoři na úvod roku výstavu skleněných soch Ronyho Plesla, které vzbudily velký zájem na loňském bienále v Benátkách. V současnosti mohou lidé zavítat na přehlídku světové módy 60. až 80. let minulého století a retrospektivu Lubomíra Přibyla.

Závěr roku pak bude patřit obrazům Michaela Rittsteina, který představí výběr ze své starší tvorby od konce 70. let do současnosti, ale také několik nových velkoformátových obrazů. Mělo by jít hlavně o díla, která chyběla na jeho minulých výstavách, včetně obrazů, které se v posledních letech objevily na aukcích v zahraničí.

Museum Kampa | Foto: Magdalena Hrozínková, Radio Prague International