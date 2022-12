Alena Ladová ilustrovala na devadesát knih. Její tvorbu představuje výstava na Vyšehradě

Z výstavy Hvězda Aleny Ladové v Galerii Vyšehrad | Foto: Magdalena Hrozínková, Radio Prague International

Návštěvníci tu najdou rodinné fotografie, na některých je i s Josefem Ladou a s celou rodinou. Zajímavostí výstavy, která vznikla u příležitosti třicátého výročí úmrtí autorky, je i jeden originál od jejího otce, který ji portrétoval v roce 1951. Jsou tu i literární a umělecké postavy, které Alena Ladová nakreslila svému budoucímu manželovi Janu Vránovi k jeho narozeninám.

Z výstavy Hvězda Aleny Ladové v Galerii Vyšehrad | Foto: Magdalena Hrozínková, Radio Prague International

"Celkem jich je 46, sem jsme vybrali deset. Její stěžejní práce však byla ilustrátorka dětských knih, kterých ilustrovala bezmála devadesát. Ilustrace ke Zlatovlásce Josefa Kainara jsou brány jako jedny z jejich nejhezčích. V roce 1963 napsala, a ilustrovala knihu Můj táta Josef Lada. Stále vychází a je to velice vtipná a povedená kniha. Byla činná i jako scénografka. Spolupracovala s televizí, s filmem, takže její záběr byl velice široký," říká její syn, který se také jmenuje Josef Lada. Výstavu připravoval víc než dva roky.

Ladovi trávili léto v Hrusicích

Jsou na ní i pohlednice ze 70. a 80. let. I méně známé motivy z rodinného archivu.

Z výstavy Hvězda Aleny Ladové v Galerii Vyšehrad | Foto: Michal Böhm, Galerie Vyšehrad

"Další malý cyklus je, když Alena Ladová kreslila svého otce při třech hlavních činnostech, jak maluje, jak odpočívá a na procházce v rodných Hrusicích. To byla vila, kterou si tam Josef Lada postavil. Stavěl to od poloviny 30. let. Tam žil a tvořil přes léto. Když začalo teplo, tak byl až do podzimu v Hrusicích a na zimu byli v Praze."

Alena Ladová ilustrovala například učebnici Živá abeceda z roku 1991. Počet výtisků se blíží milionu. Na výstavě je i ukázka její méně známé volné tvorby. Jsou tu vesnické motivy i několik kreseb z cyklu Stará Praha. Jak dodal Josef Lada, tatínek ji hodně ovlivnil.

"Od mládí byla svědkem toho, i se sestrou Evou, jak otec maloval a kreslil. Velice se jí to líbilo, stalo se to jejím koníčkem. A potom i povoláním. Měli v těch 40. a 50. letech pracovní stoly vedle sebe, takže byla Josefem Ladou hodně ovlivněná. A určitě jí dával cenné rady."

Z výstavy Hvězda Aleny Ladové v Galerii Vyšehrad | Foto: Magdalena Hrozínková, Radio Prague International

Sestra zemřela při bombardování na konci války

Rodinu bohužel na konci války zasáhla tragická událost. Sestra Eva zemřela při bombardování Prahy.

"Ovlivnilo to hlavně rodiče, kteří se s tím nikdy nesmířili. Byla to pro rodinu velká rána. Eva se věnovala klavíru. Byla výborná klavíristka. Byla zaměřená na jiný druh umění."

Rodina Aleny Ladové původně žila nedaleko místa, kde je dnes výstava, v bezprostřední blízkosti Vyšehradu.

Josef Lada se synem | Foto: Michal Böhm, Galerie Vyšehrad

"Do roku 1961 bydlela v Praze v Podskalí v ulici V ohradách, dnešní Ladově ulici. Když jsem se v roce 1960 narodil já, tak o rok později jsme se všichni přestěhovali na Barrandov, kde rodiče žili až do své smrti. Maminka zemřela v roce 1992 a tatínek v roce 1994," vzpomíná Josef Lada, který je dědicem autorských práv. A s výstavou mu výrazně pomohli i jeho synové. Díla Aleny Ladové můžete vidět i v Hrusicích, kde je památník Josefa Lady.