Český komiks slaví sto let. Začíná u Josefa Lady

Uplynulo sto let od průkopnického počinu Josefa Lady. Tehdy nakreslil Šprýmovné kousky Frantíka Vovíska a kozla Bobeše. Vznikl tak první komiks. Historii komiksu připomíná výstava v Brně.

Sleduje vývoj českých obrázkových seriálů od začátku 20. let do současnosti. Zkoumá, kam se za sto let obrázkový seriál posunul.



"Je zřejmé, že kdysi podceňovaná komiksová forma se v poslední době rozprostřela do mimořádné žánrové pestrosti a že už řadu let necílí primárně na děti a mládež," řekl kurátor Tomáš Prokůpek. Doplnil, že v posledních letech se čeští autoři prosazují také v zahraničí.

Výstava ukazuje styl jednotlivých kreslířů

Na výstavě se návštěvníci seznámí s ranými formami komiksu a jeho výraznými hrdiny. Zjistí, s jakými problémy se autoři potýkali za totality a jakým potížím čelili po roce 1989.

Výstava se zvláště zaměřuje na kontakty českého komiksu se světem, ale také na speciální vazby se Slovenskem. Další linií je prosazování ženských autorek v kdysi téměř výlučně mužském prostředí.

Komiks Káji Saudka 'Muriel a andělé' | Foto: Kája Saudek, nakladatelství Plus

Výstavu tvoří hlavně originální kresby, návštěvníci si tak udělají přesnou představu o stylu jednotlivých kreslířů. Zastoupeni jsou Josef Lada, Ondřej Sekora nebo Kája Saudek, ale i tvůrci pozapomenutí. Zajímavostí je nevydaný seriál nakreslený Josefem Šímou, významným moderním malířem, který se prosadil ve Francii.

Současnou tvorbu reprezentuje třeba Pavel Čech, který komiks pokládá za svobodnou a hravou tvůrčí formu. Ocenil odvahu průkopníků žánru, kteří vstupovali do neznámých vod. "Já už se mohu inspirovat tisícem různých stylů a námětů," uvedl Čech.

Komiksovou formou jsou zpracované i dějiny Československa

Publikace 100 let Československa v komiksu | Foto: Albatrosmedia a.s.

Formou komiksu jsou dneska zpracovaná i historická témata. Napříkad 100 let Československa v komiksu, který zobrazuje klíčové momenty z historie.

Texty Zdeňka Ležáka a ilustrace Jakuba Duška názornou a zábavnou formou mapují po desetiletích vývoj Československa až po jeho rozpad. Přinášejí tak stručné a přehledné dějiny naší země v jedinečném zpracování.

Výstava potrvá do února příštího roku. Podle Prokůpka je vhodná pro všechny generace. Starší návštěvníci tam třeba najdou obrázky, ke kterým mají důvěrný vztah z dětství či dospívání, třeba Rychlé šípy.