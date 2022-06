Animátor Paul Fierlinger zachytil svůj dramatický život ve filmu Drawn from Memory. Bude se promítat v České národní budově na Manhattanu

Akce je součástí multimediálního projektu české fotografky Evy Heyd. Jmenuje se Vstupenka do nového světa a představuje výběr úspěšných českých emigrantů v USA. V roce 2018 se konala v Praze. Její zmenšená verze bude k vidění v České národní budově od 14. června do 25. června.

Rodiče moc času neměli

Paul Fierlinger | Foto: YouTube

Paul Fierlinger se narodil v Japonsku, protože jeho otec Jan byl československý diplomat. Je zároveň synovcem někdejšího sociálně demokratického premiéra a poté komunisty Zdeňka Fierlingera. Jak vzpomínal v rozhovoru pro server Forum 24, rodiče pro děti neměli dost času.

"Můj otec, Jan Fierlinger, byl v Japonsku jako československý obchodní atašé, a tak u nás byli často hosté. Sestra byla dospělejší, dobře vypadala a během diplomatických večírků mohla hostům nabízet zákusky a kávu. Pro nás kluky ale naši rodiče neměli ani trpělivost, natož lásku."

Drawn from Memory | Zdroj: Anifilm

Druhou světovou válku Paul prožil v Americe, ale u náhradní rodiny, kam ho rodiče s bratrem poslali. Po válce žila rodina v Československu.

"Bylo to v šestém patře a přímo do našeho bytu jel výtah. Jiná patra byla rozdělena na tři nebo čtyři byty. Naši rodiče měli celé patro. Bydlela tam s námi služka, které otec říkal „soudružka Anička", vzpomínal Paul Fierlinger v rozhovoru pro Forum 24.

Bratr jeho otce se nastěhoval do vily, která původně patřila Schwarzenbergům. A všechno původní služebnictvo přešlo od knížete k němu.

Ivan Passer | Foto: Národní filmový archiv

Paul Fierlinger však zamířil do internátu do Poděbrad. Tady byli jeho spolužáky Miloš Forman, Ivan Passer a Václav Havel. Složité bylo, že Paul zpočátku neuměl česky. V roce 1951 přestoupil do Bechyně na Vyšší průmyslovou školu keramickou. Svůj dramatický život zachytil v celovečerním životopisném animovaném filmu Drawn from Memory (1994).

Získal nominaci na Oscara za nejlepší krátký animovaný film

V roce 1958 se prosadil jako první československý nezávislý producent animovaných filmů. V roce 1967 se mu podařilo získat pas na cestu do Nizozemska přes Paříž a Mnichov. V Mnichově se oženil s českou fotografkou Helenou Strakovou. V roce 1968 získal trvalý pobyt v USA.

Americkému publiku se představil černobílým emotivním filmem Prague 68' Summer of Tanks s autentickými záběry ze srpnové okupace Prahy. V roce 1980 triumfoval filmem Je fajn mít vlka v domě (It's So Nice to have a Wolf Around the House), za který získal mnoho cen, včetně nominace na Oscara za nejlepší krátký animovaný film.

Jen pro studio AR-T natočil přes 800 krátkometrážních filmů. Mnoho z jeho filmů získalo uznání, například Společenstvo v umění (1997) získalo dvě Grand Prix na Mezinárodním festivalu animovaných filmů v Ottawě (2000 a 2004), Peabody Award (2001) první cenu na Světovém festivalu animovaných filmů v Záhřebu 2002 (2002). Vytvořil i písničkové pásmo pro děti.

Ocenění se mu dostalo v roce 2004, kdy se stal docentem na univerzitě v Pensylvánii, kde vyučoval ručně kreslenou počítačovou animaci 2D jako umělecký vedoucí semináře.