Anna Ratnayake: Všichni na světě mají podobné problémy

Foto: Soukromý archiv Anny Ratnayake

Má první cesta do Asie vedla do země, kam se daly sehnat ty nejlevnější letenky. Bylo mi dvacet jedna, studovala jsem zdravou výživu v Anglii, nebavilo mě to a přemýšlela jsem, co se životem do budoucna. Nejnižší cena letů mě zavedla právě na Srí Lanku. O této zemi jsme nic nevěděla, vyhledala jsem si základní informace, zjistila, že je to relativně bezpečná země i pro sólo cestovatelky, a letenku si koupila. Protože jsem byla studentka a neměla peněz nazbyt, tak jsem se rozhodla svůj čas na Srí Lance strávit dobrovolnickou prací ve vnitrozemském horském městečku Ella.

Hledání skončilo hned na začátku

Anna s manželem Ishankou | Foto: Soukromý archiv Anny Ratnayake

Má cesta na Srí Lanku před oněmi čtyřmi lety byla svým způsobem hledáním. Doufala jsem, že mě něco osvítí a já najdu to, čemu bych se chtěla v životě věnovat a co by mě naplňovalo. Už tehdy jsem věděla, že zdravá výživa to nebude. Nečekala jsem ale, že své odpovědi najdu přímo tam, kam jsem odjela pomáhat jako dobrovolnice. Město Ella a ono hospodářství se totiž staly mým domovem, mého tehdejšího hostitele jsem si dva roky poté vzala za muže.

Náš vztah po mém návratu ze Srí Lanky neskončil a oproti mým očekáváním nevyšuměl do ztracena. S mým budoucím manželem, Ishankou, jsme zůstali v kontaktu a překvapivě dálka náš vztah utužila. Já mezitím dokončila studium a nadále přemýšlela, kam bych měla směřovat. Ishanka v tom okamžiku navrhl, ať přijedu zpátky na Srí Lanku. Po promoci jsem se tam odstěhovala a už zůstala. S Ishankou jsme vzali a letos to byly tři roky mého života na Srí Lance.

Nejkrásnější vlaková trať na Srí Lance

Foto: Soukromý archiv Anny Ratnayake

Městečko Ella je relativně malé a skládá se víceméně z jedné dlouhé ulice, ale i tak je oblíbeným cílem turistů. Ella je totiž cílovou stanicí nejpopulárnější vlakové trati na Srí Lance. Cesta z města Kandy do Elly je přenádhernou sedmi až deseti hodinovou scénickou jízdou čajovými plantážemi a džunglí, s výhledem na hory a nespočetné fotogenické viadukty. Tato vlaková trať láká zejména mladé turisty nejen kvůli možnosti nádherných fotek jak stvořených pro Instagram, ale i kvůli návštěvě vnitrozemské Srí Lanky typické rýžovými poli, čajovými plantážemi či hustou džunglí, jako stvořenou pro túry. Kousek od Elly leží i slavný devíti obloukový most, známý jako „most v nebi“ vystavěný během éry kolonialismu mezi hlavním městem Kolombo a provinčním městem Uva, což je další obrovské lákadlo.

Díky této skvělé lokalitě nám před pandemií k životu stačil pronajímat jeden bungalow. Většinou jsme měli plno, byli jsme schopní šetřit i na budoucnost. Naše návštěvníky obvykle lákala lokalita „v džungli“, která je ale v bezprostřední blízkosti oblíbené Elly. Kromě rýžových a zeleninových polí má naše hospodářství i atraktivní kus džungle a dílnu, kde s místními ženami vyrábím drhané výrobky a ozdoby neboli makramé.

Foto: Soukromý archiv Anny Ratnayake

Místo zdravé výživy makramé

Makramé jsou drhané dekorativní výrobky | Foto: Anna in the Jungle

Poslední dva roky byly náročné, nejen kvůli pandemii, ale také kvůli bezpečnostní a ekonomické situaci na Srí Lance. Nyní bych řekla, že kdybychom žili v Česku, tak si ušetříme spoustu problémů a bude to méně náročné. Nicméně Ella a Srí Lanka je domov, proto zůstáváme a vymýšlíme, co dál. Během pandemie bylo vše téměř rok a půl zavřeno, tudíž náš příjem z turismu spadl na nulu a my začali hledat další cesty. Já odjakživa miluji ruční práce a během lockdownu jsem z nudy začala vyrábět makramé. Lidem se moje výrobky líbily, a tak jsme si řekli, že je zkusíme prodávat. Ishanka ovšem velmi rychle vypozoroval, že mi výroba trvá dlouho a navrhl, ať si vezmu někoho na pomoc. Tak se zrodil nápad, že naučím drhat místní ženy, které jinak velice těžko hledají v okolí práci.

Momentálně pracuji se čtyřmi ženami, které vyrábějí ozdoby přímo u nás v dílně nebo si berou práci domů. Na projektu se mi líbí to, že tato činnost je víceméně jedinou alternativou k tvrdé dřině na čajových či rýžových plantážích, u nás navíc dostanou férově zaplaceno. Makramé dovážíme do Česka, kde si jej lidé mohou koupit na našem e-shopu Anna in the Jungle (Anna v džungli). Kromě toho jsme se během nudy v covidu začali propojovat s dalšími srílanskými umělci a odkupujeme od nich třeba keramiku či další místní produkty. Díky tomu jsme schopní podpořit místní i tradiční řemesla, která jinak bohužel zmírají.

Na Srí Lanku se bát nemusíte

Foto: Soukromý archiv Anny Ratnayake

Relativně idylický život a perfektní fungování turismu nejprve narušily před třemi roky velikonoční teroristické útoky v Kolombu. Když se poté turistický život začal opět probouzet, tak přišel koronavirus a lockdown. Uplynulý rok a půl byl náročný pro nás i pro většinu obyvatel Srí Lanky. Pokud nevyděláváte v dolarech, je tu život těžký. Nyní Srí Lanka zažívá hodně silnou ekonomickou krizi, je obrovská inflace, nedostatek nafty a často dochází k výpadkům elektřiny. Lidé, kteří měli úspory v srílanských rupiích, se ocitli téměř bez jakýchkoliv rezerv. Najít si formální práci je neskutečně těžké, spousta žen, které znám, nemohou najít práci ani s vysokou školou. Pro průměrného Srílančana je to pak ještě těžší.

I přesto, že situace není ideální a mnozí lidé se sem bojí jezdit, tak vlastně cestování v této době není tak špatné. Srílančané pro turisty udělají první poslední a neskutečně si jich váží. Odliv turistů způsobil to, že tu není tolik návštěvníků a vy si tak svou cestu ještě více užijete. Nejlepším způsobem, jak místní lidi podpořit, je přijet na dovolenou a utratit u nich nějaké peníze, neskutečně jim to pomůže.

Foto: Soukromý archiv Anny Ratnayake

Náš vlastní život na Srí Lance není zas tak jiný. Myslím, že všichni lidé na světě mají podobné, řekněme normální, problémy. Kde bydlet, co jíst, jak poslat děti do dobrých škol, zkrátka obvyklé výzvy v životě, které řeší každý z nás, ať už žijeme v Evropě nebo Asii. Je pravda, že je tu všechno pomalejší, i můj a Ishankův život. Ráno si zacvičíme jógu, můj muž se pak stará o hospodářství, já s ženami vyrábím makramé, spravuju e-shop, odpoledne se třeba jedeme společně projet na skútru. Dny jsou různé, některé jsou plné práce nabité aktivitami s hosty nebo třeba lekcemi vaření, které také pořádáme, jindy jsou volnější. Koncept pracovních dnů a víkendů u nás vlastně neexistuje. Nezvyklé je třeba to, že jíme jen dvakrát denně, brunch a brzkou večeři, je to tak praktičtější a dává nám to smysl. Žijeme tak, jak život přichází.

Ideální země na všechny typy zážitků

Foto: Soukromý archiv Anny Ratnayake

Vnitrozemí Srí Lanky je opravdu krásné a je dobré vědět, že tento malý ostrov nejsou jen pláže a moře. Srí Lanka je super země na cestování, není veliká a za tři týdny ji v klidu projedete a můžete zažít všechny její krásy. Pláže a surfování, túry mezi čajovými poli k nádherným vodopádům či jeskyním, hory, džungle nebo sloni a leopardi v národních parcích.

Od Srílančanů se inspiruji tím, že mají hroší kůži a nehrotí problémy. I covid a lockdowny zvládali bez zbytečné hysterie, vše přijímají tak, jak to je, protože vědí, že to stejně nemohou ovlivnit. To mi přijde skvělé. Lidé si vystačí s méně, i když i to se mění a existují nebetyčné rozdíly mezi bohatými nóbl lidmi v Kolombu a chudými lidmi na vesnicích. Třeba i mluvení anglicky s sebou nese určitou noblesu a luxus, a bohatší Srílančané preferují angličtinu místo rodné sinhálštiny.

Foto: Soukromý archiv Anny Ratnayake

Co se týče naší budoucnosti, Ishanka se nyní více zaměřuje na zemědělství, i kvůli špatné ekonomické situaci. Soběstačnost určitě bude hrát velkou roli. Nedávno jsme si pořídili první krávu. Já mezitím vymýšlím nové produkty, například vyšívané polštáře či nové designy na háčkované ozdoby. Do budoucna doufám, že zaměstnáme i další ženy a budeme tak schopní poskytnout další tak potřebná pracovní místa. Co se týče osobního života, tak doufáme, že se nám podaří finančně ustálit a vybudovat krásný domov.