Argentinský Andy Warhol se narodil v Liberci jako Bedřich Klemm

Foto: © Nadace Federica Jorge Klemma

Federico Klemm | Foto: © Nadace Federica Jorge Klemma

Bedřich se narodil ve smíšené česko-německé rodině. Otec byl Němec. To byl důvod, proč rodina v roce 1945 opustila Liberec, kde do té doby žili. Matka Růžena Marečková celý život mluvila se synem jenom česky, a to dokonce i po desítkách let prožitých v Argentině.

Rodina byla vždycky bohatá, Bedřichův (Federicův) otec byl úspěšným obchodníkem, jak v Liberci, tak v Buenos Aires. Federico Klemm připomínal Andy Warhola i vzhledem i stylem života.

Klemm podivuhodným způsobem dokázal udržet korektní vztah se svým velmi konzervativním otcem, na kterém byl finančně závislý a zároveň se stát ikonou gay komunity v Buenos Aires, v tehdy ještě velmi homofobní Argentině, vysvětluje uruguayský novinář Rodrigo Duarte, autor nové biografie o Federico Klemmovi .

Rodrigo Duarte | Foto: Osobní archiv Rodriga Duarta

„Jedna z věcí, která mě Federicovi nejvíce zaujala, bylo to, že i když se musel držet velmi při zemi, aby nerozzlobil svého otce, vždycky žil velmi svobodně. Lidé, se kterými jsem mluvil, vzpomínali, že i když ještě nebyl slavný, už se stal součástí folklóru gay uměleckého a kulturního okruhu v Buenos Aires: všichni věděli, kdo to je, říkali mu Marlene podle Marlene Dietrich, protože byl blond, nebo Klemm. Všichni ho znali."

Nicméně opravdu slavným se Klemm nestal díky popularitě v argentinské LGBT komunitě...

Po smrti svého otce měl k dispozici značné bohatství, ale hlavně nově nabytou osobní svobodu.

Federico Klemm s svou matkou Růženou Marečkovou | Foto: © Nadace Federica Jorge Klemma

„Rozhodl se investovat všechny své peníze do svého uměleckého projektu: do své galerie, do svých děl, do svého televizního programu a do mecenášství. Pro Argentinu zakoupil díla nejvýznamnějších soudobých umělců, jako Warhol, Bottero, Mapplethorpe a další. Největší slávu mu ale přinesl televizní pořad o umění „El Banquete Telemático,“ – říká Rodrigo Duarte.

Federico Klemm | Foto: © Nadace Federica Jorge Klemma

V první chvíli Klemmovi samozřejmě pomohlo, že jeho extravagantní projev a vzhled si každý divák okamžitě zapamatoval. Všichni ale musí uznat, že stát se superhvězdou s pořadem o umění zase není tak jednoduché, což je důkaz Klemmových mimořádných schopností a jeho charisma.

Federico Klemm zemřel brzy, už ve svých šedesáti letech. Všechny své finanční prostředky Klemm odkázal nadaci, která v Buenos Aires vybudovala patrně nejvýznamnější galerii umění 20. století v jižní Americe.

Rodrigo Duarte říká, že Klemmův životní příběh je mnohovrstevnatější, než se na první pohled zdá. Dá se říci, že se narodil se stříbrnou lžičkou v puse, dosáhl slávy a uznání, přesto byl vždy považován za bizarní, byť obdivovanou postavu.