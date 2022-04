Ceny Anděl byly rozdány. Tři posmrtně získal David Stypka, bodovala Ewa Farna i skupina Mirai

V pražském Veletržním paláci se ve středu večer předávaly hudební Ceny Anděl. Sošku si odnesla zpěvačka Ewa Farna, ocenění dostala i skupina Mirai. Nejvíce ale uspělo album loni zesnulého Davida Stypky Dýchej - zvítězilo ve třech nominovaných kategoriích. Bodoval i Vladimír Mišík a do Síně slávy byl uveden šestasedmdesátiletý skladatel, pianista a zpěvák Jaroslav Uhlíř.

Jako první si sošku Anděla odnesla zpěvačka Ewa Farna. Loni předávání cen moderovala, letos si na podium přišla pro cenu v kategorii sólová interpretka za album Umami. „Děkuju všem, mám hroznou radost a moc si toho vážím,“ přiznala. A také zazpívala několik písní.

Zpěvák a skladatel David Stypka, který loni v lednu ve věku 41 let podlehl rakovině slinivky a covidu, si vysloužil tři ocenění – za nejlepší skladbu roku i album roku. Anděla za kategorii Sólový interpret si přišla převzít jeho partnerka Kateřina Březinová.

„David odešel dříve, než stihl dokončit album Dýchej. Díky všem, kteří se podíleli na jeho dokončení,“ řekla. Stypka pro album všechny písničky napsal a připravil. Těsně před natáčením ale podlehl těžké nemoci a tak rozpracovanou nahrávku za něj dokončili jeho spoluhráči z kapely Bandjeez.

Cenu pro nejlepší skupinu roku si odnesla kapela Mirai v čele se zpěvákem a skladatelem japonského původu Mirai Navrátilem. Kapela slavnostní večer otevřela právě skladbou z oceněného alba Maneki neko. Zazněla písnička Vedle tebe usínám.

V kategorii rock vyhrála metalová kapela Sněť s albem Mokvání v okovech. „Jak vidíte, v muzice je možný všechno, i to, že vyhrajeme my,“ konstatovali členové kapely. Vzápětí ale své fanoušky tak trochu šokovali. Cenu totiž odmítli. A to kvůli jednomu z největších sponzorů akce - Ochrannému svazu autorskému. Ten je totiž podle nich nepřítelem undergroundu a byli by tak sami proti sobě.

V kategorii Jazz uspěla Nikol Bóková za album Prometheus. Anděla za nejlepší klasické album získal Ivo Kahánek za nahrávku kompletních klavírních skladeb Antonína Dvořáka. Zpěvák Vladimír Mišík, který před dvěma lety získal šest cen Anděl za nahrávku Jednou tě potkám, zvítězil tentokrát v kategorii Folk za album Noční obraz.

Do síně slávy akademici uvedli skladatele a zpěváka Jaroslava Uhlíře, autora hitů jako Holubí dům nebo Severní vítr, hudby k mnoha filmům a dětských písniček, které skládal společně se Zdeňkem Svěrákem. „To to trvalo,“ zavtipkoval.

Speciální vzpomínkové vystoupení bylo věnováno Mekymu Žbirkovi, který loni v listopadu podlehl těžkému zápalu plic. Zazněla jeho píseň „Atlantida“ v podání Michala Malátného a Kataríny Knechtové, které doprovodil početný sbor.