Češi začali více podnikat. Za půl roku přibylo nejvíc živnostníků za posledních pět let

Chuť Čechů k podnikání roste. Za prvních sedm letošních měsíců se rozhodlo nově podnikat nejvíc živnostníků za posledních pět let - téměř 44 tisíc. Živnost ukončilo zhruba 29 tisíc podnikatelů, což odpovídá čistému přírůstku téměř patnáct tisíc. Oproti loňskému roku je to nárůst zhruba o 14 procent. Vyplývá to z průzkumu společnosti CRIF - Czech Credit Bureau.

Věra Kameníčková | Foto: ČT24

Podle analytičky společnosti CRIF Věry Kameníčkové se během prvních sedmi měsíců ve srovnání se stejným obdobím loni zvýšil počet nových živnostníků o více než 14 procent.

„Právě tento nárůst poukazuje na skutečnost, že i když není ekonomická situace nejlepší, lidé chtějí podnikat a berou zodpovědnost za svou ekonomickou situaci do vlastních rukou,“ uvedla na webu společnosti analytička.

Pokud ale bude ekonomika ještě více zpomalovat, popřípadě se objeví další šoky, mohlo by podle jejího názoru zpomalovat také tempo, s jakým se počet živnostníků zvyšuje.

Analýza také ukázala, že rychleji rostl počet podnikatelek než počet podnikatelů. A také to, že ze všech živnostníků, kteří začali v prvním pololetí podnikat, jich byla polovina ve věku do 30 let.

IT a doprava

Ilustrační foto: Kampus Production, Pexels, CC0

Nejvíce lidí začalo podnikat v Praze. Činnost tam zahájilo téměř dvakrát tolik podnikatelů, než kolik ji ukončilo.

„Skutečnost, že právě Praha je krajem, kde vzniklo nejvíce nových živností, není zase tolik překvapující. Hlavní město nejenže nabízí nejvíce příležitostí, ale zároveň se zde bude zpomalování ekonomiky pravděpodobně projevovat nejpozději a kupní síla Pražanů je stále vysoká,“ vysvětlila Kameníčková.

Za překvapující pak označila pozitivní čísla z ostatních krajů. Poměrně rychlý růst počtu živnostníků zaznamenal například Pardubický kraj, Středočeský kraj, Vysočina a Zlínsko. Lidé se pouští hlavně do oborů jako jsou informační technologie, administrativa a také doprava.

„Vysoké přírůstky živnostníků v IT souvisí s trendem, kdy je spousta IT činností prováděna externě a stále více IT expertů chce mít možnost pracovat sami na sebe. Zároveň jde o obor, kde je stále rostoucí poptávka a zdá se, že se ho zatím ekonomické problémy tolik nedotýkají,“ vysvětlila Kameníčková.