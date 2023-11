České a egyptské hrdinky. Putovní výstavu nabízí České centrum v Káhiře

České a egyptské hrdinky, České stopy v Egyptě či Sto let Českého rozhlasu s přesahem do Egypta. To jsou stěžejní akce, které připravuje nově vzniklé České centrum Káhira. Jeho ředitelkou je Tereza Svášková, která projekty představila. Zeptali jsme se jí také, kde se naučila arabštinu? Čím ji Káhira překvapila? Jak probíhá spolupráce s krajany? I co jí v Egyptě nejvíc chutná?

Tereza Svášková | Foto: Matěj Stránský, České centrum Káhira

Tereza Svášková se stala ředitelkou Českého centra Káhira před rokem a půl. Přihlásila se na inzerát, na který ji pozornila kamarádka. A vyhrála výběrové řízení. Čím ji Káhira po příjezdu překvapila?

"Káhira mě překvapila tím, jak je hlučná, jak je rozmanitá a jak je každá čtvrť specifická. A také to množství lidí, protože Káhira je obrovská metropole. Na druhou stranu jsem nebyla tak překvavená z toho tzv. blízkovýchodního rytmu, protože už jsem měla zkušenost z jiných blízkovýchodních měst, takže jsem si káhirský ruch užívala. Líbilo se mi, jak je tam hrozně moc národností, jak je tam skvělé jídlo. Káhiru mám ráda. Studijně jsem dvakrát navštívila Sýrii, potom několikrát Libanon, později i pracovně, pak Jordánsko taky několikrát a poštěstilo se mi navštívit i Omán."

Z toho předpokládám, že jste studovala arabštinu.

"Je to tak. Já jsem vystudovala arabštinu na Západočeské univerzitě, tam je Katedra blízkovýchodních studií, tak tam jsem studovala."

Zkusíte pozdravit posluchače v arabštině?

"Tak islámský pozdrav je salam alejkum, ale může třeba říct ahoj nebo přivítat, tak bych řekla třeba ahlan nebo marhaba."

Kolik vás pracujeme v Českém centru v současné době, protože je to centrum nové.

"V tuto chvíli mám kolegyni, která je úžasná, takže teď jsme dvě a máme super stážisty a stážistky. Pracují pro nás i dobrovolníci třeba z řad káhirské bohemistiky. Takže nás může být v jeden moment pět až třeba deset. Obrovskou podporu mám z velvyslanectví. Všechny akce, které pořádáme jsou po jeho záštitou. Velká je i podpora mých kolegyň a kolegů v Českých centrech tady v Praze."

V Káhiře je také sdružení českých krajanek, které se do Egypta přivdaly. Spolupracujete s nimi?

"Práce s nimi je velmi dobrá. Bohužel jsem ale slyšela, že aktivity budou asi omezovat následujících letech. Nemluvila jsem s nimi o tom přímo osobně, takže si jenom domýšlím, že to bude kvůli personálním kapacitám, respektive, že na to nemají čas. Ale s krajankami se potkáváme pravidelně na našich akcích nebo i na akcích, které prezentují českou kulturu. Dvakrát třikrát do měsíce se s nimi vidím, s některými se vídám i častěji. Jsou pravidelná krajanská setkání, která právě krajanky organizuji."

Vlajkovou lodí je projekt České a egyptské hrdinky

Jaké akce už jste pořádali za ten rok a půl?

Noc literatury v Káhiře 2022 | Foto: Magdalena Dubnová, České centrum Káhira

"Letos pořádáme druhý ročník projektů jako je Noc literatury nebo Dialogy Václava Havla. Vlajkovou lodí letošního roku je projekt České a egyptské hrdinky. Ten je v Egyptě ohromně úspěšný. Zahájili jsme ho letos v březnu. Teď do Káhiry přijede režisérka Lucie Králová, která povede seminář pro egyptské režisérky. Ta výstava o hrdinkách je výtvarná. Je to práce studentů plzeňské Sutnarky (Faktulta umění a designu Ladislava Sutnara) a práce studentů výtvarného umění káhirské univerzity Helwan. Je to výběr dvanácti portrétů významných českých egyptských žen, respektive 12 českých a 12 egyptských.

Výstava České a egyptské hrdinky, uvedení v Káhiře v květnu 2023 | Foto: EU in Egypt/České centrum Káhira

Výstava České a egyptské hrdinky, uvedení v Asuánu, březen 2023 | Foto: České centrum Káhira

Vybírali jsme pouze ženy, které působily primárně ve 20. a 21. století. Máme více žijících hrdinek na egyptské straně, bohužel. Vždycky jsme se snažili při výběru dávat pozor na to, aby to dávalo smysl oborově. Například za ženská práva tam máme Františku Plamínkovou. za egyptskou stranu jsme ji spárovali s Hoda Ša´aráwí. Je zde naše výborná operní pěvkyně Soňa Červená. K ní jsme zvolili legendu celého arabského světa Umm Kulthum. Potom tam je třeba Milada Horáková, její egyptskou sestrou je Mona Zulficar, a tak dále. České a egyptské hrdinky jsou celoročním projektem. Výstava začala na jihu Egypta, pak byla v Luxoru, v Alexandrii, teď by měla být v Hurghadě, a pak půjde do Káhiry. Pak máme jeden možná ještě větší dlouhodobý projekt, který ještě není ukončen. Myslím, že ho budu předávat i dál. To je projekt České stopy v Egyptě."

Tvůrčí dílna s učitelkami v Luxoru, projekt České a egyptské hrdinky, květen 2023 | Foto: České centrum Káhira

Výstavu o rozhlase rozšířili o válečné vysílání z Káhiry

České centrum Káhira připravuje akci ke 100. letům Českého rozhlasu. Jaká ta výstava bude?

100 let Českého rozhlasu, uvedení v Egyptě | Foto: /a a/, České centrum Káhira

"Dnes 20. listopadu zahajujeme výstavu oslavující rozhlas, rozhlasové vysílání. Letos slavíme 100 let, a tak i v Káhiře jsme se rozhodli Českému rozhlasu věnovat výstavu. Doplnili jsme ji o další dva panely, konkrétně o panel, který zmiňuje vojenské vysílání z Káhiry během druhé světové války a potom jsme tam přidali panel věnující se práci zahraničních zpravodajů ČRo na Blízkém východě. Plánujeme tu výstavu na zdi ambasády mít tam do konce února.

Akce, které pořádáme, cílí hlavně na egyptskou veřejnost. Hodně často vítáme na akcích Egypťany a Egypťanky, kteří jsou zároveň studenty nebo absolventy káhirské bohemistiky. Ty česká kultura a český jazyk přirozeně zajímají. Máme obrovské štěstí, že máme i takovou cílovou skupinu. A potom to jsou čeští krajané."

Nejoblíbenější jídlo? Koshari a limetko-mátový džus

Na začátku jste zmínala, že vám chutná egyptské jidlo. Tak tím náš rozhovor i zakončíme. Co vám tedy nejvíc v Káhiře chutná?

Ilustrační foto: Shameel mukkath, Pexels

"Určitě tam patří koshari. Co je naprostá egyptská klasika. Říká se tomu pokrm pro chudé. Chutná to každému. Zároveň to většinu tzv. trošku odrovná, jelikož je to hrozně sytý pokrm. Obsahuje to čočku, cizrnu, tři druhy těstovin. Na to se dává rajčatová omáčka. Pak ještě sušená cibulka, někdo dává čili a pak je tam ještě česneko-citrónový dip. Dávám si to vždycky jenou za měsíc či dva.

Ilustrační foto: NH Nur, Pexels

Pak mám ráda smažené chlebové placky, které plněné třeba masem a rajčaty, někdy je tam i sýr. Egyptskou specialitou je pečený holub. Já mám ráda egyptskou snídani, tam jsou třeba boby ful (mačkané vařené fazole v koření a podávané s chlebem či zeleninou). Je tam vdycky rajčatová a sýrová pomazánka, vajíčka. A z pití mám ráda nápoj, který si dávám v každé restauraci. A to je limetko-mátový džus."