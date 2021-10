Čeští skláři připravili křišťálový relikviář pro papeže Františka

Unikátní schránka s ostatkem české světice a patronky Libereckého kraje zůstane zatím utajená. Při slavnostní bohoslužbě, kterou v Křišťálovém chrámu v severočeských Kunraticích sloužil papežský nuncius Charles Daniel Balvo, ji sice mohli návštěvníci vidět, ale skrytou pod závojem.

Relikviář má podobu monstrance

Charles Daniel Balvo | Foto: Tomáš Mařas, Český rozhlas

"Relikviář je čestným darem České biskupské konference a křesťanů Čech, Moravy a Slezska svatému otci, papeži Františkovi," řekl manažer sklárny Pačinek Glass David Sobotka. Schránka má podobu monstrance, která má ve svém středu drobnou kůstku světice jakoby zatavenou v křišťálu.

Podle Dalimilovy kroniky Zdislava proslula svým milosrdenstvím, dobročinností a léčitelským umem. Stala se léčitelkou nemocných a ochránkyní chudých zejména v dobách válečných nepokojů. Zdislava zemřela mladá, v roce 1252. Pohřbena je v barokní bazilice v Jablonném v Podještědí.

Blahořečena byla v Římě roku 1907. V roce 1995 ji pak papež Jan Pavel II. v Olomouci prohlásil za svatou a o pět let později ji vyhlásil patronkou rodiny.

Rytec na relikviáři pracoval dva týdny

Rudolf Repka a Charles Daniel Balvo | Foto: Tomáš Mařas, Český rozhlas

Farář kostela v Kunraticích Rudolf Řepka pro Český rozhlas uvedl, že speciálně vyráběný relikviář se skládá ze tří kamenů symbolizujících Nejsvětější Trojici a tři božské ctnosti.

„Přední stranu relikviáře zdobí slunce, z něhož vychází 12 paprsků. Ty mají symbolizovat jak 12 izraelských kmenů, tak i 12 apoštolů. Zadní stranu zdobí sedm skleněných slunečních paprsků, které představují sedm darů Ducha svatého a Boha odpočívajícího v sedmý den stvoření.“

Jedinečný relikviář vytvořila místní sklárna Pačinek Glass pod vedením mezinárodně uznávaného skláře Jiřího Pačinka. Ten České televizi popsal postup výroby.

„Nejtěžší je vyrobit slunce. Musí být jemné a křehké, ale zároveň dostatečně odolné, aby přežilo přepravu a manipulaci.“

Relikviář pro papeže Františka | Foto: Tomáš Mařas, Český rozhlas

Rytec Arno Čančík mezitím v severočeské obci Polevsko vytvořil pro relikviář náročné rytiny. Tato obec na Litoměřicku uctívá Zdislavu jako svou patronku. Podle Čančíka trvala výroba rytin asi dva týdny.

„Bez lupy to nešlo. Některé figurky jsou velké pouhé 4 mm, ale i tak bylo potřeba vyřezat takové detaily jako například výraz obličeje.“

Skláři vytváří celkem tři relikviáře s odkazem na svatou Zdislavu. Všechny poputují s Českou biskupskou konferencí do Vatikánu u příležitosti generální audience u papeže, která se koná 10. listopadu. Poté, co Svatý otec relikviářům požehná, si jeden z nich Svatý stolec ponechá a ostatní se vrátí zpátky do České republiky.