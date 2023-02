Čeští vítězové Grammy

V roce 1982 udělila akademie cenu za nejlepší operní nahrávku záznamu Janáčkovy opery Z mrtvého domu se sólisty Ivem Žídkem, Jiřím Zahradníčkem a Václavem Zítkem, kterou dirigoval Charles Mackerras.

V roce 1986 dva gramofonky získal český rodák Jan Hammer, a to za nejlepší instrumentální skladbu a popový instrumentální výkon. V obou případech byla oceněna jeho hudba pro seriál Miami Vice.

Jeden z prvních "gramofónků" si z 55. jubilejního ročníku odnesla česká zpěvačka Markéta Irglová s britským zpěvákem Glenem Hansardem v kategorii muzikál za album Once. Za stejné album dostala tato dvojice i zlatou sošku Oscara. Markéta je tak jediná zpěvačka v zemi, která je držitelkou obou prestižních cen. Jak filmové, tak té hudební.

O tři roky později v roce 2016 na Grammy zabodoval jazzman Ondřej Pivec díky účinkování na albu Take Me to the Alley zpěváka Gregoryho Portera.

Loni pak prestižní hudební ocenění Grammy získal Český národní symfonický orchestr společně s americkým skladatelem a dirigentem Vincem Mendozou v kategorii Nejlepší aranžmá, instrumentace a zpěv za skladbu To The Edge of Longing. Zpěv obstarala americká sopranistka Julia Bullocková, která kromě jiného účinkuje v newyorské Metropolitní opeře. Dílo bylo nahráno ve studiu ČNSO v pražské Hostivaři.

Neproměněné nominace

České jméno se ještě několikrát objevilo mezi nominovanými. V roce 2005 soutěžila o cenu za nejlepší orchestrální snímek nahrávka třetí a čtvrté symfonie Bohuslava Martinů, kterou s Českou filharmonií pořídil dirigent Jiří Bělohlávek. Nominaci neproměnila například mezzosopranistka Magdalena Kožená s deskou Monteverdi v kategorii klasické vokální sólové album. Mimochodem manželka uznávaného dirigenta sira Simona Rattleho získala nominaci na Grammy už v roce 2006 v kategorii producent roku v klasické hudbě za nahrávku Lamento. Desku nazpívala spolu s Reinhardem Goebelem a Musikou Antiquou Köln.

V roce 2021 opět aspiroval na hudební ceny hned ve dvou kategoriích charismatický hráč na hammondky Ondřej Pivec, a to za nejlepší R&B album All Rise, za nímž stál Gregory Porter. Se zpěvákem a skladatelem, který propadl jazzu, soulou, funku i R&B, spolupracuje Pivec od roku 2013. Druhou nominaci měl za singl jazzového dua The Baylor Projekt, kde se podílel na produkci a klávesových aranžích. Nahrávka Bohemian Tales se objevila v témže roce v kategorii „nejlepší sólo v klasické hudbě“. Album houslových skladeb Antonína Dvořáka, Josefa Suka a Leoše Janáčka nahrál houslista Augustin Hadelich, Ital s německými kořeny a bydlištěm v New Yorku. Symfonický orchestr Bavorského rozhlasu řídil český dirigent Jakub Hrůša.