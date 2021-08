Čeština není těžká, říkají vítězové Olympiády pro české děti z ciziny

Bohužel ne všichni vítězové Olympiády v českém jazyce pro děti za škol v zahraničí mohli dorazit do Prahy na slavností předání cen. Některým se to ale povedlo, a s Matildou Kraft z Londýna, Jakubem a Sofií Mejstříkovými a Ninou Greschner-Farkavcovou jsme si mohli krátce popovídat. Jak můžete slyšet, všechny děti mluví česky opravdu skvěle.

Matilda Kraft (vlevo) | Foto: Libor Kukal, Radio Prague International

Byly pro Vás olympijské úlohy těžké?

Nina Greschner-Farkavcová: „Nějaké ano a nějaké ne.“

Jakub Mejstřík: „Nebyly zas tak těžké, jeden sloh byl těžký, vymyslet ho. Tam jsme měli napsat něco o Boženě Němcové. Celá olympiáda byla na téma Božena Němcová. Mě to nepřipadalo zase tak těžké.“

A tobě?

Sofie Mejstříková: Mě taky ne, ale sloh byl to nejtěžší, co bylo na celé práci.

Matilda Kraft: Byly těžší, než jsem čekala, ale nějak jsem se s tím poprala a byla ráda, že to nakonec vyšlo. Nejtěžší mi připadalo to psaní, i když umím psát normálně česky. Tak jsem to nějak zvládla.

A jak vy jste na tom s češtinou v životě? Kde a s kým, mluvíte česky? Mluvíte spolu česky nebo mluvíte víc německy, nebo jak mluvíte doma?

Jakub Mejstřík: My to máme tak, že ve škole mluvíme německy a doma mluvíme česky, víc mluvíme česky.

A nevadí vám to? Některé děti si občas stěžují a říkají, oni ti rodiče jsou nějací divní, oni chtějí, abychom mluvili česky a všichni kolem mluví třeba anglicky nebo německy, podle toho, ve které zemi žijí…

Jakub Mejstřík: „Mně to nevadí, mě připadá dobré, že se i v zahraničí rozšiřuje čeština, že tak můžu mluvit.“

Matilda Kraft: „Doma mluvíme jenom česky, teda s mamkou a ségrou, ale poněvadž je otec Američan, tak s ním mluvím anglicky. Mě česká kultura hodně zajímá. Já se jako Angličanka úplně hodně neberu. Připadá mi, že jsem víc Američanka nebo Angličanka, než cokoli jiného. A prostě mně to baví a myslím, že je užitečné umět dva jazyky.“

Foto: Libor Kukal, Radio Prague International

Je pro vás čeština těžká? Když třeba jdete na hodiny do české školy cítíte, že je to těžký předmět?

Jakub Mejstřík: „Mě to nepřipadá, ale vím, že některým z mé třídy to připadá těžké, některým věcem nerozumí. Myslím, že mě to celkem jde. Občas něčemu nerozumím, tak se zeptám. Mě to nijak těžké nepřijde.“

Nina Greschner-Farkavcová: „No jo, je to lehké. Nebo spíš takové prostřední.“