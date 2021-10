Díky místní sbírce postavili v Holandsku pomník k uctění památky čs. letců

Foto: Viktor Daněk, Český rozhlas

Na poli na okraji obce Middenmeer v severním Nizozemsku stojí modrobílý sloup s červeným letadlem na vrchu a pamětní deskou. Označuje místo, kde v dubnu 1942 spadl letoun československé bombardovací perutě.

Při každém zorání pole se našly kusy letadla

Josef Kalenský, Karel Kodeš, Karel Rychnovský, Jan Peprníček, Josef Hrdina a Josef Politzer zahynuli jako letci RAF. Všem bylo mezi 21 a 30 lety.

Willy De Bruinová | Foto: Viktor Daněk, Český rozhlas

Jejich příběh je mezi obyvateli Middenmeeru dobře známý. Willy De Bruin se v obci narodil téměř na konci války. Vzpomíná, jak mu jeho bratři mu vyprávěli, že po každém zorání pole našli v půdě kusy letadla.

Šest členů posádky mělo za úkol bombardovat továrnu na výrobu zbraní v německém Essenu. Letadlo se ale po dvouapůlhodinovém letu zřítilo. Bomby, které letadlo převáželo za účelem provedení útoku, se však také nepodařilo najít.

Amatérský historik Mark Hakvoort nabídl Českému rozhlasu možné vysvětlení.

Mark Hakvoort | Foto: Viktor Daněk, Český rozhlas

„Domníváme se, že letci mohli bomby shodit, když na ně zaútočila noční stíhačka, aby získali náskok a případně utekli. Už ale bylo pozdě. Němci měli noční radary a proti stíhačce se dvěma dvacetimilimetrovými kanóny neměli Češi a Slováci šanci. Byli vybaveni pouze malými kulomety, což bylo jako házet na letadlo papírové kuličky.“

Peníze se vybraly díky sbírce zemědělců i řadě sdržení

Část havarovaného letadla, které se zřítilo u obce Middenmeer | Foto: Viktor Daněk, Český rozhlas

Před třemi lety založil Mark Hakvoort se svými přáteli sdružení, jehož cílem je starat se o památku pilotů. Historik se zabývá vyhledáváním a ověřováním informací. Je to prý vzrušující, ale také náročný koníček.

Peníze na postavení pomníku pro československé letce i jiné hrdiny byly vybrány díky sbírce zemědělců, na jejichž pole se letadla zřítila. Přispěla také řada místních sdružení a nadací.

Zájem o uctění památky padlých letců zaujal i českou velvyslankyni v Nizozemsku Kateřinu Sequensovou.

Kateřina Sequensová | Foto: Ministerstvo zahraničních věcí ČR

„Co mě na podobných akcích zajímá a příjemně překvapuje, je oddanost Nizozemců danému tématu a způsob, jakým si události neustále připomínají. Občané i vojáci vyjadřují vděčnost za boj našich vojáků za svobodu všech.“

Pro starostu Riana van Dama je péče o památník pilotů, kteří v Nizozemsku zahynuli, přirozená a nezáleží podle něj na tom, že se jednalo o cizince.

„Představte si, že jde o mladého muže, který utekl z domova, aby se zapojil do boje. Nasedl do letadla a zemřel v zemi, na jejíž území nikdy nevkročil a jejíž obyvatele nikdy nepoznal. Nikdy nechodil po ulicích, nad kterými létal. A to vše za svobodu. Musíme mít stále na paměti, že svoboda není samozřejmostí.“

Piloti jsou pohřbeni na vojenském hřbitově v Bergenu

Těla vojáků byla během války pohřbena v Nizozemsku. Trup letadla a některé fragmenty lidských ostatků však v půdě zůstaly až do roku 2004, kdy se do jejich hledání pustili odborníci. Motor letadla byl nalezen pět metrů pod zemí.

Hroby československých letců na Vojenském hřbitově v Bergenu op Zoom | Foto: Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Po dokončení prací byli piloti znovu pohřbeni na vojenském hřbitově v Bergenu op Zoom na jihu země.

Na nizozemské území se během války zřítil i další bombardovací československý letoun. Vrak byl však u vesnice Niuewe Niedorp nalezen až letos na jaře. Pro piloty, kteří zde zahynuli, se rovněž chystá pomník k uctění jejich památky.