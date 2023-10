Důležitý symbolický krok. Premiér chce prosadit přesun ambasády do Jeruzaléma v řádu měsíců

Česká ambasáda v Izraeli by se mohla přesunout z Tel Avivu do Jeruzaléma v řádu měsíců. Řekl to premiér Petr Fiala s tím, že to pokládá za důležitý symbolický krok navzdory komplikacím, které s sebou tento krok nese. Výhrady k urychlenému přesunu úřadu má ale ministr zahraničí Jan Lipavský i prezident Petr Pavel. Premiér o tom chce ve vládní koalici i tak jednat.

Předseda vlády Petr Fiala (ODS) otevřel téma přesunu českého velvyslanectví v Izraeli několik dnů po útocích palestinského teroristického hnutí Hamás, po kterých se židovský stát ocitl ve válečném stavu. Uvedl, že by to v současné době považoval za žádoucí krok.

Kompetenci přesouvat a rušit zastupitelské úřady má podle zákona o zahraniční službě ministr zahraničí. A Jan Lipavský (Piráti) se proti stěhování postavil. Zdůraznil, že pro přesun do Jeruzaléma nejsou v tuto chvíli splněny tři základní podmínky.

„Tento krok by byl v rozporu s mezinárodním právem a rezolucemi Rady bezpečnosti OSN, které Česko na základě článku 1 české ústavy dodržuje,“ uvedl šéf diplomacie s tím, že přesun by také nerespektoval jednotný postoj Evropské unie.

Jan Lipavský | Foto: Michal Kamaryt, ČTK

Upozornil zároveň, že nepovažuje za rozumné, aby v dnešní bezpečnostně rozbouřené době na sebe Česko přitáhlo pozornost razantním krokem v otázce izraelsko-palestinského konfliktu. „Za takové situace bych nedovedl garantovat bezpečnost českých zastupitelských úřadů, jejich zaměstnanců, rodinných příslušníků či jiných českých občanů pobývajících v zemích s obyvatelstvem radikálně odmítajícím tuto myšlenku,“ zdůraznil ministr.

Správná cesta

Premiér si ale za svým názorem stojí. „Alespoň se pokusit o tento symbolický krok je správná cesta. V řádu měsíců bychom to mohli dovést do úspěšného výsledku,“ řekl v Poslanecké sněmovně na dotaz, v jakém časovém horizontu chce vláda o přemístění ambasády rozhodnout.

Petr Fiala | Foto: Vláda České republiky

Že má ministr zahraničí jiný názor, neznamená podle Fialy, že by šlo o vzájemný spor. „Pan ministr Lipavský spíš zdůrazňuje ty rizikové kroky, já spíš zdůrazňuju ten symbolicko-morálně-politický aspekt,“ poznamenal k tomu.

Podle premiéra není nutný ani jednotný postoj v rámci Evropské unie. „Nesmíme nikoho překvapit, to je jasné. Na druhé straně si nemyslím, že bychom museli postupovat v konsenzu se všemi státy EU. To jsme nikdy v otázce Izraele neměli,“ připomněl. Zároveň ale uznal, že by bylo ideálnější, pokud by se k přesunutí svých zastupitelských úřadů do Jeruzaléma rozhodlo více zemí najednou.

Izrael je podle Petra Fialy klíčem k tomu, aby byl na Blízkém východě mír a pokoj. „Bezpečnost Izraele jako jediné plně demokratické země na Blízkém východě je naprosto zásadní,“ uvedl předseda české vlády.