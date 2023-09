Edyta Tuček je pátou generací Čechů v Chorvatsku. Na studijním program Erasmus pátrala po předcích

Studentka Edyta Tuček prožila výměnný program Erasmus na Veterinární univerzitě v Brně. Žije v chorvatském Záhřebu a příští léto by se sem ráda vrátila. Česko je pro ni celý život vzdálený domov. Je už pátou generací Čechů v Chorvatsku. Její předci se z Čech vystěhovali v 19. století. A Edyta mluví plynule česky. A jednou by se chtěla věnovat koním. Jednoho má a jezdí parkury.

"Já jsem pátá generace. Do Chorvatska odjel můj prapradědeček z maminčiny strany. Bylo mu tehdy 12 let. Vzal si za ženu Chorvatku. Měli mého pradědečka, pak byl děda, moje maminka a pak jsem já."

Mluvíte výborně česky. Učila jste se česky, nebo se doma česky ještě mluví?

Edyta Tuček | Foto: Veterinární univerzita Brno

"Doma se česky mluvilo. Moje máma a táta mluví česky. Od mala mě učili češtinu. Chorvatsky jsem se naučila ve školce a škole. Ale doma celou dobu mluvíme česky. I s dědečkem a babičkou z obou stran. I boje sestřenice a bratranci umí všichni česky."

Vaši rodiče žijí v Daruvaru, kde je česká menšina nejpočetnější?

"Maminka je z Lipovce, a táta z Ivanova Sela. Ale už tam nežijí. Teď jsou se mnou a s bratrem v Záhřebu."

Zapojovala se vaše rodina nebo vy sama do českého spolku?

"Každá česká vesnice má Besedu, hrají se divadla, tancují. Máme dechovku, můj dědeček hrál v divadle, maminka taky a táta hrál v dechovce."

A jak je to v Záhřebu?

Edyta Tuček | Foto: Veterinární univerzita Brno

"Tam nás není tolik. Nejvíc nás je v okolí Daruvaru, ale máme taky Besedu a děti mohou přicházet o víkendech do školy. Mohou se učit český jazyk, hrát divadlo."

Považujete za výhodu, že mluvíte česky?

"Podle mě je to velké bohatství, že mě rodiče jako malou učili česky. Já umím chorvatsky, ve škole jsem se naučila anglicky a trochu italsky."

Vy jste na pobytu Erasmus. Jakou školu studujete v Záhřebu?

"Studuji veterinární fakultu. Skončila jsem čtvrtý ročník, teď půjdu do pátého."

Edyta Tuček při rozhovoru s rektorem VU Aloisem Nečasem | Foto: Veterinární univerzita Brno

Když jste se rozhodovala, kam půjdete na Erasmus, bylo Česko jasnou volbou?

"Ano, bylo jasnou volbou, protože táta studoval tady u vás v Brně na univerzitě. Celý život poslouchám, jak mu tady bylo dobře, jak se tu hodně naučil. Vidím, jak pracuje. Celou dobu jsem říkala, jestli někam půjdu na Erasmus, tak půjdu do Brna."

Jak se vám Brno líbilo? Měl tatínek pravdu?

"Měl pravdu, mě se v Brně moc líbí. Na klinice se mi taky líbí a lidé jsou hodní. Když zdejší veterináři slyšeli moji historii, tak byli překvapení. Přišla jsem s cedulkou, že jsem na Erasmu a začali na mě mluvit anglicky, a já řekla: můžete česky. A oni: fakt? Můžeme mluvit česky? Bylo to pro ně zajímavé."

Byla jste na výletech tady po republice?

"Byla jsem ve Velkých Pavlovicích. Byla jsem ve Studnici."

Edyta Tuček ve Studnici | Foto: Veterinární univerzita Brno

Kdybyste měla své děti, plánujete je také učit česky?

"Ano. Musela jsem to slíbit svému dědečkovi. Už má 90 let. Jestli budu mít jednoho dne děti, tak zachovám češtinu. Už jsme pět generací a moje děti by už byly šestou generací. Už se mícháme s Chorvaty, ale zachováme jazyk, ať to jde dál."