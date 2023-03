Finanční podpora malého podnikání a vzdělání mění lidem v Zambii zásadně život

Esther | Foto: Charita ČR

Esther pochází z Demokratické republiky Kongo, odkud její rodiče utekli do Zambie před válečným běsněním. Ačkoli jsou uprchlíci v Zambii v bezpečí, je pro ně těžké dosáhnout na vzdělání i na pracovní příležitosti. Mnohdy jim nezbývá, než si založit vlastní živnost. Bez vzdělání a bez financí je to ale velmi obtížné. Esther se díky podpoře Charity zúčastnila šestiměsíčního kurzu a vyučila se na švadlenu. Za drobný finanční příspěvek, který od české organizace získala, si pak pořídila šicí stroj a látky. „Šiju šaty pro ženy z okolí a z toho, co vydělám, pomáhám zaopatřit naši rodinu,“ říká nesměle teprve devatenáctiletá Esther. Její malá živnost znamená pro rodinu velkou pomoc.

Pekař Bunfinda | Foto: Michal Gálik, Charita ČR

Uprchlíkům jako Esther často stačí jen malá podpora na začátku, aby si sami našli práci, založili živnost nebo začali studovat, a dokázali si tak zajistit živobytí a vzít život do vlastních rukou. Potvrzuje to příběh i dalšího konžského válečného uprchlíka, který se usadil v Zambii Bunfindy Kitambaly Deodone.

"Utekli jsme před válkou. V Zambii se nás ujal Úřad na ochranu pro uprchlíky a postaral se o nás. Dorazili jsme do této uprchlické osady Mantapala. Válka v Kongu byla strašná, protože došlo k nemilosrdnému zabíjení všech lidí bez jakéhokoli důvodu. UNHCR spolupracuje s organizací jako je Charita České republiky. Pomohli mi, jak se postarat o příbuzné, protože jsme velká rodina o osmi lidech. Abych mohl rodinu zajistit, peču a prodávám chleba. Podporu potřebnou k rozjezdu tohoto podnikání mi poskytla právě Charita.“

Pan Bunfinda je nejen pekař, ale také profesionální krejčí. Vyrábí pánské a dámské bundy pro lidi z osady.

„Nepřežíváme v Mantapale tak, že by se o nás někdo staral, ale díky vlastnímu úsilí. Nejde zdaleka jen o příjem jídla a potravin. Charita nám podala pomocnou ruku a naučila nás používat hlavu. Tímto způsobem můžeme v budoucnu zlepšit své živobytí.“

Postavit se na vlastní nohy

Naučit místní finanční soběstačnosti tak, aby mohli dále investovat do svého živobytí je jedním z hlavních cílů Charity České republiky v Zambii.

Noemi Seregi | Foto: Charita ČR

„ V současné době běží šest projektů, ale pár dalších máme v plánu. Momentálně fungujeme ve dvousektorech, prvním je ekonomické posílení a sociální služby a druhým je vzdělávání. V rámci sektoru ekonomického posílení se zaměřujeme především na zemědělství, rozvoj malých podniků a podnikových řetězců, odborné vzdělávání a přístup na trhy a finanční služby. V rámci vzdělávacího sektoru podporujeme základní a střední školství a také vysoké školy. Pracujeme s nejzranitelnějšími komunitami v Zambii, jako jsou uprchlíci jak v uprchlických osadách, tak v hlavním městě Lusaka,“ říká koordinátorka rozvojové spolupráce v Zambii Noemi Seregi. Podle jejích slov za deset let působení Charity České republiky jsou vidět už jednoznačné výsledky.

Charita v Zambii bojuje proti změnám klimatu za pomoci inovací | Foto: Charita ČR

Ekologické farmaření | Foto: Charita ČR

„ Začali jsme s jedním projektem, byl to projekt zdravotní péče o matku a dítě, který financovala Česká rozvojová agentura. Za posledních deset let jsme měli více projektů, loni jich běželo 13. Expandovali jsme do dalších čtyř provincií a naše hlavní kancelář je v současnosti v Lusace a ne v západní provincii, kde jsme začínali. Od roku 2014 jsme partnerem pro realizaci programů základní obživy pro UNHCR, což je velmi důležitý partner. V letech 2019-2022 jsme byli partnerem Světového potravinového programu, a od té doby spolupracujeme s řadou dalších významných dárců, jako je Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Velvyslanectví USA v Lusace a dalšími nevládními organizacemi. Za posledních deset let jsme oslovili statisíce lidí a tisíce lidí jsme přímo podpořili. Jen v loňském roce jsme v rámci jednoho z našich projektů oslovili více než 40 000 malých farmářů v Zambii.“

Farmář Alex | Foto: Michal Gálik, Charita ČR

Jedním z nich je Alex, který žije v Mantapale ve vesnici Semawe vedle uprchlické osady.

„ Jsem ženatý a mám tři děti. Když přišla Charita, pomohla mi zlepšit můj život.“

Charita vybrala Alexe v jeho komunitě jako vedoucího farmáře. Ten má sloužit jako dobrý příklad pro všechny jeho následovníky. Alex navštěvuje uprchlíky i rodilé Zambijce na jejich farmách a ukazuje jim, jak připravit semena, zalévat úrodu, používat hnojiva, insekticidy atd.

Farmář Alex | Foto: Charita ČR

„To, co mě dělá šťastným, je, že dávám naší komunitě zdraví. Když pěstujeme zeleninu, jíme různé druhy potravin, všichni lidé v našich vesnicích vypadají zdravěji. Když jíte stále stejný druh jídla, můžete být podvyživený.“

Charita vytvořila školku sazenic a předala ji vybraným farmářům jako prostředek sloužící pro udržitelné podnikání.

Zapojování farmářů do pomoci vlastním komunitám | Foto: Charita ČR

„ Očekávám, že školka může změnit můj život. Prodejem sazenic rajčat, zelí, cibule. Tady v Mantapale je to nová věc. Není nikdo, kdo by pěstoval sazenice. Děkuji Charitě, že nám dala tuto školku. A vůbec za pomoc našim komunitám. Charita pomáhá našim komunitám různými způsoby. Děkuji Charitě za tvrdou práci. Děkuji,“ neskrývá vděk Alex.

Podle Ireny Menšíkové, editorky zahraničních témat, která během nedávného pobytu v Zambii zaznamenala zmíněné výpovědi, jsou podobné příběhy potvrzením toho, že dělají práci, která má smysl.

Irena Menšíková | Foto: Charita ČR

„ A určitě nepodporujeme jenom jednotlivce. Naše podpora je systémová, pomáháme tam, kde je potřeba a pracujeme v rámci našich projektů, pokračujeme v těch, které v té zemi děláme už dlouho, a vytipujeme potřeby, které jsou důležité. Zmiňujeme jednotlivé příběhy, ale zaměřujeme se na celé komunity, oblasti, kde je tato pomoc potřeba. Určitě je zapotřebí k tomu přistupovat systematicky, což děláme.“

Vaření výživnějších jídel pro děti trpící podvýživou | Foto: Charita ČR

I s omezenými prostředky jdou dělat velké věci

Právě kvalitní práce českých nevládních organizací vedlo podle českého velvyslance v Zambii Pavla Procházky Ministerstvo zahraničních věcí k tomu, že Zambii zařadilo v roce 2018 mezi prioritní země rozvojové spolupráce a od té doby se program úspěšně rozvíjí.

Farmářky pěstující rýži | Foto: Charita ČR

"My samozřejmě nemůžeme dělat všechno. Naše prostředky jsou omezené, i naše síly jsou omezené. Takže jsme se rozhodli, že většinu rozvojové spolupráce soustředíme na jedno místo, což je západní provincie. Máme samozřejmě projekty i jinde, třeba v jižní provincii nebo v Lusace. Soustředíme se především na zemědělství, rozvoj venkova, částečně i na zdravotnictví a vzdělávání."

Zambie má podle Pavla Procházky do budoucna velký potenciál.

Výroba košíků | Foto: Charita ČR

"Snažíme se o to, aby byla čím dál více atraktivnější pro české byznysmeny. Já myslím, že se nám to začíná dařit, že sem přichází stále více českých firem, aby zjistily, jestli zde mohou podnikat a doufejme, že v brzké budoucnosti uvítáme nějakou první českou investici."