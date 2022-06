Francie předá Česku štafetu předsednictví EU na stadionu, kde vytvořil rekord Emil Zátopek

Francie, která evropskou sedmadvacítku vede v současnosti, tak první červencovou sobotu originálně předá štafetu českému předsednictví. Stane se tak na bruselském stadionu Tří lip. Jak uvedla Eva Hrnčířová tisková mluvčí Stálého zastoupení ČR při EU, Zátopek tu vytvořil rekord.

Emil Zátopek | Foto: Roger Rössing, Deutsche Fotothek, CC BY-SA 3.0 DE

"Rozhodli jsme se k tomu proto, že předsednictví v Evropské unii je svým způsobem i závod a Emil Zátopek v Bruselu zaběhl rekord. Je legenda v Belgii, Francii i Švýcarsku a jmenuje se po něm známý běžecký časopis Zátopek. V Bruselu zaběhl Zátopek rekord v roce 1954. Bylo to na deset kilometrů a stadion, na kterém se mu to tenkrát podařilo, má vlastně dodnes atmosféru padesátých let, moc se nezměnil."

Do akce se zapojí několik českých olympioniků, pozváni jsou i zástupci unijních institucí nebo diplomaté členských zemí i široká veřejnost. Úkolem účastníků bude uběhnout pět kilometrů ve dvojicích.

Vlastnosti Zátopka jsou důležité i u předsednictví

Jak dodala Eva Hrnčířová, Zátopkovy vlastnosti jsou důležité i při českém předsednictví.

Emil a Dana Zátopkovi | Foto: Archivní a programové fondy Českého rozhlasu

"Především vytrvalost, odhodlanost, schopnost běžet za každého počasí, to jsou přesně ty vlastnosti, které budeme potřebovat pro zvládnutí předsednictví. Myslím si, že nejednou během šesti měsíců si budeme opakovat to Zátopkovo: Když nemůžeš, tak přidej."

Akce připomene také Zátopkovu ženu Danu, a to aktivitami pro děti v hodu oštěpem. Večer pak zakončí belgická premiéra Zátopkova životopisného filmu za účasti celého filmového týmu.